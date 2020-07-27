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تكنولوجيا

تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:00 ص
أبرز الاختلافات بين
أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max
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ندى على
ينتظر الجميع بفارغ الصبر هواتف آيفون القادمة iPhone 12  القادمة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال بريق هواتف iPhone 11 تلمع في أعين محبى الهاتف الذكية الرائدة من آبل، وخاصة هاتفى iPhone 11 Pro وكذلك هاتف iPhone 11 Pro Max

ولا تزال هواتف iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max  الصادرة العام الماضى 2019 تسيطر على أسواق الهواتف، وعلى تفكير كل من ينوى شراء هواتف ذكية رائدة، حيث تنافس جميع الهواتف بإمكانات معالجها و أدائها والكاميرا وغيرها، وذكر موقع CNET مقارنة بين الهاتفين، تعرض أهم المميزات والاختلافات بينهما. 
Apple may let you set third-party apps as iOS defaults

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هاتف iPhone 11 Pro 

شاشة هاتف iPhone 11 Pro 
ويحتوي على شاشة من نوع AMOLED 2X والتي تأتى بدقة QHD+ بتردد 90 هيرتز كما انها تتوفر بحجم 5.8 بوصة، ويضم هاتف ايفون 11 برو شريحتين اتصال والتي تدعم اتصال الجيل الرابع والجيل الثاني والجيل الثالث 2G 3G 4G.  

كاميرا هاتف iPhone 11 Pro 
نظام ثلاثي الكاميرات 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات
- الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4 مع نطاق رؤية 120°
- الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.8
- الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.0
- تكبير بصري 2x، تصغير بصري 2x؛ تكبير/تصغير رقمي لغاية 10x
- نمط بورتريه مع تأثير بوكيه المطور وميزة ضبط العمق 
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معالج وبطارية هاتف iPhone 11 Pro 
ويعمل بمعالج Apple A13 الذي يعمل بدقة 7 نانو متر والذي يقدم لك أداء قوى جدا في الألعاب، بأحدث نظام تشغيل IOS 13،  ويأتى الهاتف بمنفذ شحن من نوع Lightning ويدعم نظام الاتصال OTG  ويدعم تقنية الشاحن السريع،  تأتى بسعة 3036 مللي امبير وتدعم تقنية الشاحن السريع والشاحن اللاسلكي والتي يمكنك شحنها من 0 إلى 100% في ساعة ونصف، ويتوفر بألوان رائعة حيث انه يأتى باللون الاخضر والذهبي والاسود والابيض. 

هاتف iPhone 11 Pro Max 
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شاشة هاتف iPhone 11 Pro Max 
و جاء iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 . 

 كاميرا هاتف iPhone 11 Pro Max 
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ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k. 

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معالج وبطارية هاتف iPhone 11 Pro Max 
ودعمت "آبل" iPhone 11 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت. 
و يمتلك iPhone 11 Pro Max بطارية ضخمة سعة 3500 مللى أمبير، التى تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، والشاحن السريع بقوة 18 واط، 
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