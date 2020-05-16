هواتف Galaxy Note 20 ستصدر بذاكرة وصول عشوائى 3 أضعاف كفاءة ذاكرة iPhone 11 Pro Max

ظهرت تسريبات جديدة تكشف المواصفات الهائلة لهواتف سامسونج Galaxy Note 20 القادمة، والتى ستصدر في الربع الأخير من العام الحالى 2020، حيث من الممكن أن تصدر في شهر أكتوبر القادم، وكان قد تم تأجيل الإعلان عن موعدها أكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا.





وبحسب موقع WCCFtech فإن هواتف سامسونج Galaxy Note 20 القادمة ستحصل على ذاكرة وصول عشوائى من نوع LPDDR5 بقدرة 16 جيجا بايت رام، وهى أفضل أنواع الذاكرة العشوائية الموجودة في الهواتف.





وتعمل الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR5 على إعطاء الهاتف سرعة وقدرة عاليتين، تماثل تلك الموجودة في أجهزة اللابتوب و الكمبيوتر، وتعتبر هواتف Galaxy Note 20، هى أول هواتف تصدرها شركة سامسونج تحصل على هذا النوع من الذاكرة العشوائية.









وستصدر هواتفGalaxy Note 20 بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، وذلك في الولايات المتحدة أما خارج الولايات المتحدة فستأتى الهواتف بمعالج Exynos 992 ، كما أن أسعارها ستكون مرتفعة نسبيا حيث ستتعدى حاجز 20 ألف جنيه مصرى.



