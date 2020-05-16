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تكنولوجيا

هواتف Galaxy Note 20 ستصدر بذاكرة وصول عشوائى 3 أضعاف كفاءة ذاكرة iPhone 11 Pro Max

السبت 16/مايو/2020 - 09:02 م
هواتف Galaxy Note
هواتف Galaxy Note 20 تنافس iPhone 11 Pro Max
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ندى على
ظهرت تسريبات جديدة تكشف المواصفات الهائلة لهواتف سامسونج Galaxy Note 20 القادمة، والتى ستصدر في الربع الأخير من العام الحالى 2020، حيث من الممكن أن تصدر في شهر أكتوبر القادم، وكان قد تم تأجيل الإعلان عن موعدها أكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا. 

وبحسب موقع WCCFtech فإن هواتف سامسونج Galaxy Note 20 القادمة ستحصل على ذاكرة وصول عشوائى من نوع  LPDDR5  بقدرة 16 جيجا بايت رام، وهى أفضل أنواع الذاكرة العشوائية  الموجودة في الهواتف. 

وتعمل الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR5 على إعطاء الهاتف سرعة وقدرة عاليتين، تماثل تلك الموجودة في أجهزة اللابتوب و الكمبيوتر، وتعتبر هواتف Galaxy Note 20، هى أول هواتف تصدرها شركة سامسونج تحصل على هذا النوع من الذاكرة العشوائية. 


وفقا للموقع فإن الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR5 التى ستحصل عليها هواتف Galaxy Note 20 القادمة ستكون ثلاثة أضعاف كفاءة هاتف iPhone 11 Pro Max، الذى يعتبر أفضل هاتف موجود في الأسواق من حيث الكفاءة المتعلقة بالمعالج والذاكرة العشوائية. 

وستصدر هواتفGalaxy Note 20 بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، وذلك في الولايات المتحدة أما خارج الولايات المتحدة فستأتى الهواتف بمعالج Exynos 992 ، كما أن أسعارها ستكون مرتفعة نسبيا حيث ستتعدى حاجز 20 ألف جنيه مصرى.  

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