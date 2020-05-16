هاتف Galaxy Note 20 Ultra.. عملاق قادم من سامسونج.. سعر ومواصفات

Galaxy Note 20 Ultra في نهاية العام لتختم العام بتحفة فنية جديدة لها في عالم هواتف الأندرويد، وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy Note 20 Ultra سيصدر بهذه الإمكانيات: وكانت شركة سامسونج قد أطلقت في بداية العام الحالى، سلسلة هواتف Galaxy S20 إلا أنها ستصدر هاتفها الأكثر تميزافي نهاية العام لتختم العام بتحفة فنية جديدة لها في عالم هواتف الأندرويد، وبحسب موقع GSMArena فإن هاتفسيصدر بهذه الإمكانيات:





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شاشة هاتف Galaxy Note 20 Ultra





وستأتى شاشة هاتف Galaxy Note 20 Ultra بقياس 6.9 بوصة، وبجودة FHD+ ، وبدقة 3200 x 1440 بيكسل، كما ان الشاشة ستأتى بمعدل تحديث 120 هرتز وهو أسرع معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف.

كاميرا هاتف Galaxy Note 20 Ultra





وستكون كاميرات هاتف Galaxy Note 20 Ultra أربعة كاميرات خلفية،الأساسية بدقة 108 ميجابيكسل، وستأتى السيلفى بدقة 40 ميجابيكسل.





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وسيتميز هاتف Galaxy Note 20 Ultra ببطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، كما ان البطارية ستكون أسرع بنسبة 30 % من سلسلة هواتف Galaxy S 20 كما أن الهاتف سيأتى بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، وستكون المساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وبذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام.

معالج هاتف Galaxy Note 20 Ultra





وسيأتى معالج هاتف Galaxy Note 20 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، وذلك في الولايات المتحدة أما خارج الولايات المتحدة فسيأتى الهاتف بمعالج Exynos 992، كما سيأتى بنظام تشغيل أندرويد 10 .

سعر هاتف Galaxy Note 20 Ultra





وسيبلغ هاتف Galaxy Note 20 Ultra بسعر حوالى 1600 دولار أمريكى أى ما يعادل 25.170 ألف جنيه مصرى.







