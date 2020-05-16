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تكنولوجيا

هاتف Galaxy Note 20 Ultra.. عملاق قادم من سامسونج.. سعر ومواصفات

السبت 16/مايو/2020 - 09:01 ص
هاتف Galaxy Note
هاتف Galaxy Note 20 Ultra.. عملاق قادم من سامسونج
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ندى على
تعتبر هواتف Galaxy Note 20 واحدة من أكبر مجموعات الهواتف التى ستأتى بحلول نهاية العام الحالى 2020، و يعتبر الهاتف الأكثر تميزا في هذه السلسلة هو هاتف Galaxy Note 20 Ultra حيث سيأتى بإمكانيات كبيرة للغاية، حيث من المتوقع أن ينافس هاتف Galaxy Note 20 Ultra هاتف iPhone 12 Pro Max الرائد في سلسلة آيفون القادمة والتى ستصدر في نفس توقيت هواتف Galaxy Note 20. 
Samsung Galaxy Note 20 to get HUGE S20 Ultra camera upgrade | T3
وكانت شركة سامسونج قد أطلقت في بداية العام الحالى، سلسلة هواتف Galaxy S20 إلا أنها ستصدر هاتفها الأكثر تميزا  Galaxy Note 20 Ultra  في نهاية العام لتختم العام بتحفة فنية جديدة لها في عالم هواتف الأندرويد، وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy Note 20 Ultra  سيصدر بهذه الإمكانيات: 


وستأتى شاشة هاتف Galaxy Note 20 Ultra بقياس 6.9 بوصة، وبجودة  FHD+ ، وبدقة 3200 x 1440 بيكسل، كما ان الشاشة ستأتى بمعدل تحديث 120 هرتز وهو أسرع معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف. 
Pocketnow Daily: Is THIS the Samsung Galaxy Note 20 Ultra?! (video)
كاميرا هاتف Galaxy Note 20 Ultra

وستكون كاميرات هاتف Galaxy Note 20 Ultra أربعة كاميرات خلفية،الأساسية بدقة 108 ميجابيكسل، وستأتى السيلفى بدقة 40 ميجابيكسل. 


وسيتميز هاتف Galaxy Note 20 Ultra ببطارية بقدرة  5000 مللى أمبير، كما ان البطارية ستكون أسرع بنسبة 30 % من سلسلة هواتف Galaxy S 20  كما أن الهاتف سيأتى بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، وستكون المساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وبذاكرة وصول عشوائى  12 جيجا بايت رام.
 Samsung Galaxy Note 20 display will fix this one glaring problem ...
 معالج هاتف Galaxy Note 20 Ultra

وسيأتى معالج هاتف Galaxy Note 20 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، وذلك في الولايات المتحدة أما خارج الولايات المتحدة فسيأتى الهاتف بمعالج Exynos 992، كما سيأتى بنظام تشغيل أندرويد 10 . 
Galaxy Note 20 might be teased in this new Samsung ad - News Landed
سعر هاتف Galaxy Note 20 Ultra

 وسيبلغ هاتف Galaxy Note 20 Ultra بسعر حوالى 1600 دولار أمريكى أى ما يعادل 25.170 ألف جنيه مصرى.  

 

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