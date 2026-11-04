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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق يلتهم 3 محال بالسوق الفرنساوي في الإسكندرية دون إصابـات

صورة من موقع الحريق
صورة من موقع الحريق

اندلع حــ ــريق، صباح اليوم الأربعاء، في 3 محال تجارية بالسوق الفرنساوي بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، دون وقوع إصــ ــابات.

تفاصيل الحريق


وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحــ ــريق في محال تقع خلف جامعة سنجور، فانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونجحت في إخمــ..ــاد النــ..ـــيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، فيما تتواصل أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتــ..ــعالها.
 


وأسفر الحــ ــريق عن تفحم محل لبيع الملابس ومحلين للأدوات المنزلية، بينما رجحت المعاينة الأولية أن يكون ماس كهربائي وراء اندلاع النــ..ـــيران.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإسكندرية حريق السوق الفرنساوي إصابات

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