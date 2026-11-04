وزير الإعلام الصومالي: القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا ونعمل على التصدي لانتهاكات الاحتلال

أكد عبد الفتاح قاسم محمود، وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالصومال، حرص بلاده على تعزيز التعاون العربي وتوطيد أواصر العمل المشترك، مشيرًا إلى أهمية ترجمة الأولويات العربية المشتركة إلى خطوات عملية تسهم في الارتقاء بمكانة الإعلام العربي وتعزيز دوره على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب عبد الفتاح قاسم محمود، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر أعمال الدورة العادية اـ 56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر في تعزيز التعاون العربي ودعم الدول العربية، والعمل على توحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأوضح أن الإعلام يؤدي دورًا أساسيًا في تشكيل الوعي المجتمعي، وهو ما يستلزم تطوير أدواته وآلياته لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وتعزيز قدرته على نقل الحقائق والتعامل مع القضايا العربية بمهنية وفاعلية.

وشدد عبد الفتاح قاسم محمود على أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات بلاده، مؤكدًا دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

تعزيز الموقف العربي

وأضاف أن الصومال تعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتصدي إعلاميًا للاعتداءات الإسرائيلية على الدول العربية، بما يسهم في نقل حقيقة ما تشهده المنطقة وتعزيز الموقف العربي تجاه هذه الانتهاكات.