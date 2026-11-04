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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين: منع تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى

الرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ
أمنية رشاد الجلوي

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أن منع استئناف الأعمال العدائية في منطقة الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى في تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها مع دول المنطقة، محذرة من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على تجدد الصراع على شعوب المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن الأولوية الرئيسية تتمثل في الحيلولة دون عودة المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن تجدد الأعمال العدائية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لسكان المنطقة.

وتأتي التصريحات الصينية بعد مباحثات أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج، قبل يومين، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد شي، خلال اللقاء، أن منطقة الشرق الأوسط والخليج ينبغي ألا تتحول إلى ساحة للتنافس بين القوى الكبرى أو الصراعات الجيوسياسية، مشددًا على أن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الأطراف.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الرئيس الصيني قوله إن العالم يشهد تغيرات عميقة، وإن بكين تواصل التزامها بالعمل من أجل وقف الحرب، معربة عن استعدادها للمساهمة بما وصفه بـ«الحكمة والحلول» لمعالجة المعضلات الأمنية التي تواجه المنطقة.

كما أبدى شي استعداد بلاده لتعزيز التواصل والتنسيق مع الدول العربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل المشترك من أجل استعادة السلام وترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.

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