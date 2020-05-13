عصر جديد من الآيفون.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 12 .. مواصفات وأسعار

لازالت تتوالى تسريبات هواتف iPhone 12 ، رغم عدم الإعلان عنها بشكل رسمى حتى الآن، ولكن يبدو أن هواتف iPhone 12 ستشكل عصرا جديدا من الآيفون نظرا لما تحتويه من إمكانيات هائلة، الأمر الذى سيصعب الموقف على هواتف أندرويد من الفئات المتميزة أو Flagship.

وكانت شركة آبل قد أصدرت مؤخرا هاتفها رخيص الثمن iPhone SE ، الذى قال عنه المدير التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك ، بأنه أسرع من أسرع أى هاتف أندوريد على الإطلاق، وهذا يعطينا فكرة عما ستكون عليه هواتف iPhone 12 القادمة.





وترجع أهم تسريبات هواتف iPhone 12 للمسرب ومحلل آبل الشهير جون بروسر، حيث قال ضمن آخر تسريبات له أن هواتف iPhone 12 القادمة ستكون عبارة عن 4 هواتف وليست 3 مثل هواتف iPhone 11. وهى iPhone 12 و iPhone 12 Max و 12 Pro iPhone و 12 Pro Max iPhone.





وستكون الهواتف الأربعة على هذا الشكل، طبقا للتسريبات:

1- هاتف iPhone 12





وستكون شاشة هاتف iPhone 12 بقياس 5.4 بوصة من نوع OLED ، وبجسم الألومنيوم، وبكاميرتين، وبذكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام، كما أن الهاتف سيكون بنسختين للذاكرة الداخلية الأولى 128 جيجا بايت وبسعر 649 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 10.225 آلاف جنيه مصرى.

والثانية 258 جيجا بايت وبسعر749 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 11.800 ألف جنيه مصرى.





2-هاتف iPhone 12 Max

ومن المفترض أن يحتوى هاتف iPhone 12 Max على شاشة بقياس 601 بوصة من نوع OLED، وبجسم الألومنيوم وبكاميرتين،وبذكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام، وسيكون أيضا بنسختين للذاكرة الداخلية الأولى 128 جيجا بايت وبسعر 749 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 11.800 ألف جنيه مصرى، والثانية 258 جيجا بايت وبسعر849 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 13.370ألف جنيه مصرى.









3- هاتف آيفون iPhone 12 Pro

وكشف بروسر عن هاتف iPhone 12 Pro حيث سيكون بشاشة بقياس 6.1 بوصة وستقوم بتصنيعها شركة سامسونج ، وبأربع كاميرات، 3 كاميرات تقليدية و الكاميرا الرابعة ستكون من نوع LiDAR ، وهى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء حيث أنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.





وسيحصل هاتف iPhone 12 Pro على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز، وهو أعلى معدل تحديث للشاشة في الهواتف حتى الآن، وسيحتوى الهاتف على ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية 256 جيجا بايت وبسعر 999 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 15.730 ألف جنيه مصرى.

4- هاتف آيفون iPhone 12 Pro Max





أما بالنسبة لهاتف السلسلة الأكثر تميزا iPhone 12 Pro Max فسيكون بشاشة بقياس 6.7 بوصة، وستقوم بتصنيعها شركة سامسونج، و 3 كاميرات تقليدية و الكاميرا الرابعة ستكون من نوع LiDAR ، وسيأتي هاتف iPhone 12 Pro Max بتصميم يحاكي iPad Pro مع حواف مسطحة، وهو تصميم يشبه هاتف iPhone 5s.

وستحتوي شاشة هاتف iPhone 12 Pro Max على إطارات نحيفة بسمك أقل بنسبة 0.9 من الإصدار الحالي من هواتف آيفون، كما يأتي بمكبرات صوتية من نوع grille بتصميم مختلف، مع تحسينات لرفع جودة الصوت بنسبة من 10 إلى 15 %.





سيحصل على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز، وهو أعلى معدل تحديث للشاشة في الهواتف حتى الآن، حيث من الفترض أن هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيتميزان بأسرع شاشات في الهواتف، نظرا لتقنيات الشاشة التى يستم استخدامها في الهاتفين.





وسيحتوى على ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت وسيكون سعره ب 1.099 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 17.310 ألف جنيه مصرى.









مواصفات مشتركة في جميع هواتف iPhone 12

1- ستصدر هواتف iPhone 12 على معالج A14 Bionic





2- هواتف iPhone 12 ستستغنى عن فتحة USB-C التى تستخدم لوضع الشحن السلكى، مما يعنى ان مستخدمى هواتف آيفون السابقة على هواتف iPhone 12 لن يستطيعوا الاستفادة من شواحنهم القديمة أو إكسسوارات هذه الهواتف.





3- ستحصل هواتف iPhone 12 على نظام تشغيل iOS 15 ، كما سيكون تصميمها بحواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلا من التصميم المنحني الحالي، مع جوانب مسطحة وزوايا دائرية أكثر حدة، لتشبه تصميم أيباد برو iPad Pro .





4- ستتمتع هواتف iPhone 12 بتقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G .

5- من المقرر أن تصدر هواتف iPhone 12 فى شهر أكتوبر القادم حيث تم تأجيل إصدارها أكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا، ولكن لم تعلن شركة آبل بشكل رسمى حتى الآن.











