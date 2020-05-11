بمعدل تحديث 120 هرتز.. شاهد تسريبات جديدة لهاتف iPhone 12 Pro

ظهرت تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف iPhone 12 Pro والذى ستصدره شركة آبل ضمن سلسلة هواتف iPhone 12 والمقرر إصدارها في شهر أكتوبر القادم، حيث كان قد تم تأجيلها أكثر مرة بسبب تفشى فيروس كورونا.





وبحسب موقع Apple Insider فإن هاتف iPhone 12 Pro سيصدر بشاشة بقياس 6.7 بوصة كما أن الهاتف سيحصل على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز، وهو أعلى معدل تحديث للشاشة في الهواتف حتى الآن.









وسيحصل هاتف iPhone 12 Pro بفضل عدد من التقنيات المستخدمة للشاشة على سهولة فى التنقل بين التطبيقات، وحركة أكثر سلاسة بين أيقونات تطبيقات الشاشة.





وتوضح التسريبات أنه بالنسبة لخاصية Face ID أو خاصية التعرف على الوجه فإنها ستحتوى على خوارزميات تجعلها تعمل بشكل أدق، كما أن هاتف iPhone 12 Pro سيحنوى على نوتش أصغر في الحجم.









وسيتميز هاتف iPhone 12 Pro ب 3 كاميرات تقليدية و الكاميرا الرابعة ستكون من نوع LiDAR ، وهى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء حيث أنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.





وسيكون سعر هاتف iPhone 12 Pro ب 1.099 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 17.268 ألف جنيه مصرى.



