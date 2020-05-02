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تكنولوجيا

مدير آبل: iPhone SE أسرع من أسرع أي هاتف أندوريد

السبت 02/مايو/2020 - 11:01 م
هاتف iPhone SE أسرع
هاتف iPhone SE أسرع من أسرع أى هاتف أندوريد
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ندى على
صرح المدير التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، بأن هاتف  iPhone SE والمعروف كذلك بـ iPhone 9 أسرع من أسرع أى هاتف أندوريد على الإطلاق. 

ووفقا لموقع  Tech Times، فإن تيم كوك وضع هاتف iPhone SE  تهديدا لكل هواتف الأندرويد، بما فيها هواتف سامسونج Galaxy S20، والمصنفة كأقوى وأفضل هواتف أندرويد. 


وبحسب الموقع فإن مدير آبل يعتقد أن هاتف iPhone SE سيحقق فارقا كبيرا في السوق حيث أنه يتمتع بإمكانيات عالية مثل احتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءا قويا للهاتف، حيث أنه أحدث وأفضل معالج حتى الآن من آبل.

كما أن هاتف iPhone SE هو أرخص هاتف حديث تطلقة شركة آبل، حيث يبلغ سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 جنيه مصري، حيث كانت تسعى شركة آبل منذ فترة لتحدى ماركات الهواتف الاخرى مثل هواوى وشاومى التى تصدر بأسعار رخيصة وإمكانيات عالية.

ويستند كوك إلى أن شركة آبل عندما قامت بإصدار الهاتف فكرت في وضع إمكانيات عالية للغاية مع سعر متوسط للسيطرة على سوق الهواتف متوسطة الثمن حيث أنه عند مقارنة سعر هواتف سامسونج Galaxy S20 ستكون المفاضلة في صالح  iPhone SE بسبب سعره حيث أن سعر هاتف سامسونج  Galaxy S20 Ultra  وهو أفضل هاتف في السلسلة يبلغ سعره حوالى 1399 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 22 ألف جنيه. 


مدير آبل: iPhone SE أسرع من أسرع أي هاتف أندوريد
مدير آبل: iPhone SE أسرع من أسرع أي هاتف أندوريد
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