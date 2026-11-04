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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذة أنثروبولوجيا بجامعة القاهرة: استقلالية الشباب عن الأسرة ظاهرة موجودة منذ القدم

أسرة
أسرة
محمود محسن

أكدت الدكتورة حنان طايل، أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة القاهرة، أن رغبة الشباب في الاستقلال عن الأسرة ليست ظاهرة حديثة، بل تمتد جذورها إلى المجتمعات القديمة والقبائل، مشيرة إلى أن الإنسان يمر بمرحلة عمرية يسعى خلالها إلى تكوين شخصيته المستقلة والاعتماد على نفسه.

وقالت طايل، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشباب في مرحلة معينة من حياتهم يشعرون بالحاجة إلى الاستقلال عن أسرهم، واتخاذ قراراتهم الخاصة، بما يعزز إحساسهم بالمسؤولية والقدرة على إدارة حياتهم.

الشعور بالاستقلالية

وتابعت أن المجتمع كان ينظر في بعض الأحيان إلى استقلال الشباب عن الأسرة بصورة خاطئة، خاصة خلال مرحلة الزواج، التي تمثل إحدى المراحل المهمة التي يرغب فيها الشباب في الشعور بالاستقلالية وتكوين حياة أسرية خاصة بهم.

حنان طايل الأنثروبولوجيا الاستقلال الأسرة الإنسان

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