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تكنولوجيا

4 مميزات لهاتف iPhone SE الجديد لا يمكن تجاهلها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:03 ص
4 مميزات لهاتف iPhone
4 مميزات لهاتف iPhone SE الجديد لا يمكن تجاهلها
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ندى على
منذ أيام قليلة، أعلنت شركة آبل، هاتفها  iPhone SE والمعروف كذلك بـ iPhone 9، والذى طال انتظاره كثيرا، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، والذى عطل إنتاج أجهزة آبل، وكذلك مواعيد الإصدار المقررة. 

وعندما يتعلق الأمر بهواتف آيفون ، غالبا ما يتوقف المشترون المحتملون ليقارنوا بينها وهواتف أندرويد الأخرى، لأن هواتف آيفون لا يمكن تجاهلها بسهولة رغم أسعارها المرتفعة، خاصة هذه المرة أن هاتف  iPhone SE  هذه المرة هو أرخص هاتف تصدره شركة آبل. 

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وذكر موقع Engadget عدد من المميزات التى يتصف بها هاتف آيفون الجديد iPhone SE  رخيص الثمن،  ولكن يجب وضع عدة أشياء في الاعتبار حيث أن الهاتف صغير الحجم نسبيا، بالإضافة إلى شاشته الصغيرة نسبيا، والتى بقياس 4.7 بوصة. 

وإليك 4 مميزات لهاتف iPhone SE  :  

1- سعر هاتف iPhone SE  

 ويعتبر هاتف iPhone SE هو أرخص هاتف حديث تطلقة شركة آبل، حيث يبلغ سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، حيث كانت تسعى شركة آبل منذ فترة لتحدى ماركات الهواتف الاخرى مثل هواوى وشاومى التى تصدر بأسعار رخيصة وإمكانيات عالية.

2-معالج هاتف iPhone SE   الذى يقدم أداءا قويا 

يتميز هاتف  iPhone SE باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءا قويا للهاتف، حيث أنه أحدث وأفضل معالج حتى الآن من آبل. 

3-كاميرا هاتف iPhone SE   

ويأتي هاتف  iPhone SE ، بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، التي يمكنها التسجيل بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، مع كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، وتحتوى الكاميرا على تقنيات للذكاء الاصطناعى. 

4- زر بصمة هاتف iPhone SE   
 وأعادت شركة آبل زر بصمة الإصبع Touch ID للحماية بدلا من زر التعرف على الوجه   Face ID حيث يعتبره البعض أفضل لأن تقنية التعرف على الوجه   Face ID من الممكن أن تكون عاملا لانتهاك الخصوصية واقل أمانا من Touch ID. 

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4 مميزات لهاتف iPhone SE الجديد لا يمكن تجاهلها
4 مميزات لهاتف iPhone SE الجديد لا يمكن تجاهلها
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