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تكنولوجيا

900 مليون هاتف آيفون معرض للاختراق بسبب iOS Mail

السبت 16/مايو/2020 - 05:10 ص
900 مليون هاتف آيفون
900 مليون هاتف آيفون معرض للاختراق في أى وقت بسبب هذا التطبي
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ندى على
صدر تقرير من المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات، في ألمانيا، يحذر من تطبيق البريد الإلكترونى iOS Mail الموجود في هواتف آيفون وأجهزة آبل الأخرى، والذى يجعل هذه الهواتف عرضة للاختراق في أى وقت بسبب ثغرات موجودة في التطبيق. 

وبحسب موقع WCCFtech فإن رئيس المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات الألمانى دعا إلى إزالة تطبيق iOS Mail بسبب احتوائه على ثغرات أمنية خطيرة تسمح للهاكرز أو المقرصنين الإلكترونيين بالتلاعب بشكل كبير لعمليات الاتصال التى تتم بين الأجهزة عن طريق الإيميل ، وهذا يعرض عدد هائل من هذه الأجهزة لجميع أنواع الهجمات. 


ويستند تقرير الهيئة إلى أن شركة آبل كانت قد أكدت العام الماضي أن هناك 900 مليون هاتف آيفون معرض لثغرات كبيرة بسبب تطبيق iOS Mai ، الأمر الذى يجعل الهيئة تعتقد بأن العدد الآن أكبر بكثير. 

وينصح التقرير بعدم استخدام  تطبيق iOS Mai خاصة  لتلك الهواتف التى تعمل لا تحتوى على نظام التشغيل iOS 13.5؛ والتي ستكون متوفرة لهواتف iPhone 6s و الهواتف الأحدث، ومع ذلك ، فإن أكبر المخاوف على كل هواتف آيفون ذات الطراز الأقدم من iPhone 6s. 

وتعتبر أكثر الحلول أمانا لهذه الهواتف هى القيام بتعطيل أو إزالة تطبيق iOS Mai واستخدام إما Gmail أو أي تطبيق آخر للبريد يكون موثوق بدرجة كبيرة.  

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