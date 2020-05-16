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تكنولوجيا

في أكبر عملية اختراق من نوعها.. قائمة تظهر مواقع وأرقام هواتف عشرات الملايين على الإنترنت

السبت 16/مايو/2020 - 04:11 ص
قائمة تظهر مواقع
قائمة تظهر مواقع وأرقام هواتف عشرات الملايين على الإنترنت
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ندى على
في واحدة من أكبر التسريبات الإلكترونية، ظهرت قائمة كبيرة تحتوى على تسريبات لعشرات الملايين من البيانات الشخصية للمستخدمين، من بينها أرقام هواتف وعناوين للبريد الإلكترونى. 

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن بعض الخبراء في الأمن الإلكترونى وجدوا قائمة كبيرة من عشرات الملايين لبيانات المستخدمين بحجم 90 جيجابايت تشمل مواقع تتبع لعدد كبير منهم بالإضافة إلى الأماكن التى تقابل فيها هؤلاء الاشخاص مع آخرين، وأرقام هواتف شخصية، كذلك المواقع الإلكترونية التى يستخدمونها.


وتوجد القائمة التى تحتوى على بيانات عشرات الملايين من المستخدمين على الإنترنت بشكل غير مشفر حيث يمكن الاطلاع على ما فيها من قبل العامة، وليس من المعروف للصحيفة متى ظهرت لأول مرة. 

ومن المحتمل أن يكون قد تم جمع هذه المعلومات من قواعد بيانات لشركات كبرى، عن طريق الاختراق أو أن هذه الشركات قامت بانتهاك هذه المعلومات وتسريبها على الإنترنت.

وصرح خبراء إلكترونيين للصحيفة بأنه لا توجد هناك طريقة عملية لحماية البيانات والمعلومات الموجودة على الإنترنت، وأن أى معلومات مهما كانت مشفرة فإنه يمكن اختراقها بطريقة أو بأخرى.   

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