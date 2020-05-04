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تكنولوجيا

تسريب بيانات لـ 91 مليون مستخدم لأكبر تطبيق تجاري في إندونيسيا

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:01 ص
تسريب بيانات ل 91
تسريب بيانات ل 91 مليون مستخدم لأكبر تطبيق تجارى في إندونيسي
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ندى على
قال مسئولون بتطبيق Tokopedia، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا، إنهم يقومون بالتحقيق في واقعة تسريب بيانات شخصية لملايين المستخدمين على الإنترنت. 

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن شركة لمراقبة انتهاك البيانات نشرت منشورا على موقع تويتر يظهر شخصا يدعى بأنه حصل على التفاصيل الشخصية الخاصة بـ 15 مليون مستخدم لتطبيق في Tokopedia . 


وبحسب  ما جاء في المنشور على تويتر، فإنه قد تم اختراق أسماء ورسائل بريد إلكتروني وتواريخ ميلاد، بالإضافة إلى كلمات سر مستخدمين التطبيق. 

وكشفت الشركة بأن عدد المستخدمين الذين تمت اختراق بياناتهم الشخصية وكلمات المرور الخاصة بهم على الموقع تشمل أكثر من 91 مليون مستخدم. 

وتطبيق Tokopedia هو تطبيق  يدعمه عدد كبير من المستثمرين العالميين حيث تصل قيمته السوقية ل أكثر من  2 مليار دولار ويديره أحد أبرز رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا في إندونيسيا. 


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