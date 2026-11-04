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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية: الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي استعدادا لإطلاقها رسميا

وزير الخارجية: الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي استعدادا لإطلاقها رسميا
وزير الخارجية: الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي استعدادا لإطلاقها رسميا
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية مواصلة العمل على إطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، ووضع إطار حاكم ومتكامل يتيح الوقوف بصورة دقيقة على موقف المشروعات التنموية ونسب الإنجاز وإجراءات السحب من التمويلات المقررة، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة، والاستعداد لإطلاقها رسمياً في أقرب فرصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور بدر عبد العاطي، مع عدد من قطاعات الوزارة، للوقوف على تطورات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، في إطار جهود الدولة لتعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وشدد على أهمية المنظومة في تعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية وتعظيم الاستفادة منها.

كما أكد الوزير أن إطلاق المنظومة يمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز تكامل الجهود السياسية والتنموية للدولة، بما يسهم في التعامل بصورة أكثر فاعلية مع التحديات القائمة، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات الوطنية المستفيدة وسفارات مصر بالخارج وشركاء التنمية، لتعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح التنموية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أطر عمل المنظومة الإلكترونية، التي تمثل منصة حكومية موحدة لإدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية والمشروعات، ومتابعة مراحلها منذ التفاوض وحتى التنفيذ، وربط الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة بشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة توجيه واستغلال الفرص التمويلية وفقاً لأولويات الدولة وخططها التنموية.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي المشروعات التنموية

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