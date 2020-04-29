AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

79 % من الأمريكيين خائفون من المراقبة الحكومية وتطبيقات الهواتف التي تتبع فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:02 ص
79% من الأمريكيين
79% من الأمريكيين خائفون من المراقبة الحكومية
Advertisements
ندى على
في الوقت الذى تتجه فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم  بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا لتطبيق أنظمة وآليات تكنولوجية منها تطبيقات الهواتف، للكشف عن وتتبع المصابين بفيروس كورونا تزداد معها نسبة الخوف و القلق من المواطنين بشأن اختراق بياناتهم الشخصية. 

وقام عدد كبير من دول العالم باستخدام تطبيقات لتتبع مصابى فيروس كورونا أو حتى الكشف عنهم عن طريق ارسال تحذيرات للمستخدمين عند إرتفاع درجة حرارتهم مثل بريطانيا و بولندا والصين وغيرها، وتراقب التطبيقات بيانات الهواتف المحمولة، مثل كوريا الجنوبية و وسنغافورة اللتان تقومان باستخدام بيانات الهواتف، ومعاملات بطاقات الائتمان، لللوصول لأماكن المصابين بفيروس كورونا. 

اقرأ أيضاً

وفي استطلاع حديث لموقع  Cyber News التقنى في الولايات المتحدة، قالت أغلبية من الذين تم إجراء الاستطلاع عليهم  بنسبة 79%  إنهم إما قلقون بعض الشيء أو قلقون للغاية من أن تستمر إجراءات التتبع التطفلية التي سنتها الحكومة لفترة طويلة بعد انتهاء وباء فيروس كورونا.

وعبر المواطنين الأمريكيين عن شعورهم بفقدان الخصوصية المحتمل نتيجة لهذه الإجراءات، ضمن الاستطلاع الذي أجري في شهر إبريل الحالى، والذي شمل 1252 شخصاً بالغاً. 

ووجد الاستطلاع أن الأميركيين يخشون التهديدات التي تتعرض لها خصوصيتهم ، حتى في مواجهة أزمة فيروس كورونا. 

 ووفقا لموقع Tech Republic فقد تعاون عدد من الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان في أكثر من دولة مع المواطنين الخائفين من انتهاك الخصوصية،كما رفعت درجة التحذيرات من زيادة المراقبةالحكومية، وحذرت من التطبيقات التى تتبع المواطنين بغرض الكشف عن فيروس كورونا. 

وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS  قد رفضت استخدام تطبيق COVID-19 المملوك لشركتى آبل و جوجل، والذى سيتسخدم في الكشف عن مصابى كورونا، والصادر في منتصف شهر مايو المقبل، بسبب اعتماده على تتبع المستخدمين وبياناتهم والدخول إلى قاعدة بيانات البريطانيين الصحية

ومن المقرر أن يتم تعميم تطبيق COVID-19 من آبل وجوجل على جميع الهواتف العاملة بنظام تشغيل  أندرويد و iOS في جميع أنحاء العالم للكشف عن فيروس كورونا، في ظل اعتراض عدد كبير من الدول منها أستراليا وألمانيا التى اعترضت في البداية، ولكن تراجعت، وكذلك منظمات عالمية بشأن الخوف من انتهاك التطبيق لخصوصية المستخدمين وللوصول لبيانات المواطنين الصحية. 

اقرأ أيضاً
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتبع مواقع مستخدمي التطبيقات للحد من انتشار كورونا بـ أمريكا

التحقيق مع مدير أبل بسبب تطبيق للوقاية من فيروس كورونا

تنتهك الخصوصية.. الاتحاد الأوروبى يحذر من تطبيقات تتبع كورونا

آبل وجوجل يتعاونان لإطلاق تطبيق على الهواتف للكشف عن مصابي كورونا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تطلق أغلى كمبيوتر في العالم.. حيلة ذكية لتسجيل مكالمات واتسآب

لتسهيل طلب الديلفرى أثناء الحظر.. تحديث جديد لـ Apple Maps

ترشيحاتنا

بسمة وهبة عن الهارب محمد ناصر.. ملزق وجايب 50% في الثانوية

أحدها يخص مصر.. حكومة السعودية تعلن 12 قرارا جديدا

أين دفنت أمنا حواء؟.. شاهد قبرها من الداخل

بلغت ذروتها.. حالة وفاة بـ فيروس كورونا كل 5 دقائق في بريطانيا

نجاح تجربة لقاح كورونا في جامعة أكسفورد على أقرب أنواع القرود للإنسان

بيتر ميمي يحسم الجدل حول صورة محمد إمام: من كواليس الاختيار ومش موجودة في أي مشهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أخطاء احذر فعلها عند ارتداء الكمامة

جمالك في رمضان.. تعلمي تنظيف البشرة العميق بأقل التكاليف

تريند الفيسبوك.. طريقة عمل السمبوسة بوصفات شهية