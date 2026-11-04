إبراهيم عبدالخالق: كأس عاصمة مصر فرصة لاكتشاف المواهب المميزة بالزمالك

أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب المميزة داخل قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، ومنح اللاعبين الشباب فرصة إثبات قدراتهم مع الفريق الأول.

وقال إبراهيم عبد الخالق، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن الظروف التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية دفعت الجهاز الفني للاعتماد على عدد من اللاعبين الناشئين في بطولة كأس العاصمة، وهو ما يمنح هذه العناصر فرصة مهمة لاكتساب الخبرات والاحتكاك بالمباريات.

وأضاف أن يوسف الفرنسي لاعب موهوب ويمتلك إمكانيات جيدة، مشيرًا إلى أن المشاركة بصورة مستمرة ستساعده على اكتساب الخبرة والثقة، وتطوير مستواه خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نجم الزمالك السابق ، أن منح الفرصة للاعبين الشباب أمر إيجابي، خاصة أن النادي يمتلك مواهب عديدة تحتاج إلى الدعم والصبر حتى تتمكن من إثبات نفسها وتقديم الإضافة للفريق الأول.

واختتم إبراهيم عبد الخالق ، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تركيز لاعبي الزمالك في مواجهة مصر للتأمين ببطولة كأس مصر، والتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة.