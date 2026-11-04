أحمد عابدين: علي ماهر الأنسب لتدريب النادي الأهلي حال رحيل عموتة

كشف أحمد عابدين مدافع وادي دجلة، عن المدرب الأنسب حاليا لتدريب الأهلي في حالة الاستغناء عن المغربي الحسين عموتة.

وقال عابدين ، في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة "موردن mti": أرى أن علي ماهر مدرب مناسب للنادي الأهلي.

وأضاف مدافع وادي دجلة: علي ماهر ساعدني جدا أثناء تواجدي في سيراميكا، الأهلي قادر على التتويج بلقب الدوري،و أتمنى أن يعود الأهلي الذي نعرفه.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق السكة الحديد، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، حيث تقرر إقامة اللقاء يوم السبت المقبل، الموافق 7 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والسكة الحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته والتقدم في مشواره بالبطولة.