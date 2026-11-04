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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عابدين: ريبيرو كان معجب بي وأتمنى العودة للأهلي أو الاحتراف

أحمد عابدين
أحمد عابدين
عبدالله هشام

كشف أحمد عابدين مدافع الأهلي السابق ووادي دجلة الحالي عن طبيعة علاقته مع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأحمر السابق مشيرا إلى رغبته في العودة للمارد أو الاحتراف

وقال عابدين في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة "مودرن mti": ريبيرو كان معجب بي جدا وحديثه معي كان إيجابي، خرجت من الأهلي للمرة الثانية بسبب ابعاد ييس توروب لي.

وأضاف: كنت أجلس دائما مع المدربين لمعرفة أسباب عدم مشاركتي في بعض المباريات، هدفي دائما المشاركة كأساسي في جميع المباريات.

أحمد عابدين : أتمنى العودة للأهلي

وأردف: أطمح في الاحتراف الأوروبي أو العودة للأهلي كأساسي، وأتمنى الاحتراف في الدوري الاسباني أو الإنجليزي.

وتابع مدافع وادي دجلة:  أتمنى أن أبدأ مشواري الاحترافي في إسبانيا، الرحيل عن النادي الأهلي صعب للغايةولكنني أرغب في العودة مرة أخرى مستقبلا

وتابع مدافع وادي دجلة: مهم جدا اللعب باستمرار من أجل اللعب في المنتخب الأولمبي والعودة إلى الأهلي للعب أساسيا.

وأشار عابدين: حققت حلمي باللعب مع الفريق الأول للأهلي، لكني لم أحصل على فرصة كافية في الأهلي.

واختتم مدافع الأهلي السابق قائلا : إمكانياتي كانت ستظهر بشكل قوي في حال استمراري باللعب مع اللاعبين الكبار في الأهلي.

الأهلي أحمد عابدين النادي الأهلي فريق الأهلي وادي دجلة

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