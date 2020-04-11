آبل وجوجل يتعاونان لإطلاق تطبيق على الهواتف للكشف عن مصابي كورونا

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال