آبل وجوجل يتعاونان لإطلاق تطبيق على الهواتف للكشف عن مصابي كورونا

أعلنت شركتا آبل وجوجل عن بدءهما مشروعا مشتركا للقيام ببناء نظام إلكترونى متكامل لتتبع انتشار فيروس كورونا، بحلول منتصف شهر مايو المقبل.
وسيعتمد النظام الجديد على تقنية Bluetooth، حيث سيقوم على تعقب مواقع المستخدمين وقربهم من الآخرين، بحيث يتم كشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين تم الاختلاط معهم و بالتالى تحديد أماكنهم.
وإذا قام أحد المستخدمين بالإبلاغ عن أنه قد تم تشخيصه بفيروس كورونا، فسيقوم النظام بتنبيه الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالشخص المصاب خلال فترة زمنية معينة، وسيتم إتاحة هذه البيانات لهيئات الصحة الرسمية.
ويعتمد المشروع على الاستفادة من تقنيات الشركتين اللتان تقومان بتصنيع أنظمة تشغيل iOS وأندرويد، وذلك لمساعدة الهيئات الصحية في مختلف أنحاء العالم على الحد من انتشار فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة الإندبندنت فإنه بحلول منتصف مايو سيكون مستخدمو هواتف آيفون وأندرويد باستطاعتهم تحميل تطبيق يساعدهم في الكشف عن الأشخاص المحيطين بهم المصابين بفيروس كورونا، واقتفاء أثرهم للتعامل معهم فورا قبل نشر المرض.