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تكنولوجيا

التحقيق مع مدير أبل بسبب تطبيق للوقاية من فيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:01 م
التحقيق مع مدير أبل
التحقيق مع مدير أبل بسبب تطبيق للوقاية من فيروس كورونا
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ندى على
استجوب 4 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، بشأن مخاوف تتعلق بأمن وسلامة البيانات الصحية الخاصة بالمواطنين الأمريكيين؛ وذلك بسبب إطلاق الشركة، تطبيقا، يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.   

وبحسب وكالة "بلومبرج" فإن استجواب الأعضاء الأربعة، لـ" كوك" جاء حول ممارسات شركة آبل ، بسبب تقاسم البيانات الصحية، وما إذا كانت هناك ضمانات لاستخدام هذه المعلومات، وما إذا كان تطبيق COVID-19 يتوافق مع قوانين حماية المعلومات، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل عن اتفاقيات الشركة مع الحكومة الفيدرالية لتطوير التطبيق.

وعند الإعلان عن تطبيق COVID-19 والموقع الإلكتروني الخاص به، والذي طورته شركة آبل مع هيئات صحية حكومية؛ قالت "آبل" إن أي بيانات يقدمها المستخدمون على موقع COVID-19 على الإنترنت أو التطبيق، لا تتم مشاركتها مع الشركة أو أى جهة حكومية أخرى. 

وأطلقت "آبل" منذ عدة أيام، تطبيقها  COVID-19 ، والذى يحتوي على كل المعلومات والحقائق المتعلقة بفيروس كورونا لمساعدة الأشخاص على البقاء على اطلاع واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتهم بسبب تفشى الفيروس

ويساعد تطبيق COVID-19 الذى أطلقته الشركة مع موقع إلكترونى آخر مفتوح، في مساعدة المستخدمين في تقييم عوامل الخطر وتحديد الأعراض بطريقة دقيقة، وذلك بعد الإجابة على استبيان يقدمه التطبيق

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