التحقيق مع مدير أبل بسبب تطبيق للوقاية من فيروس كورونا

وبحسب وكالة "بلومبرج" فإن استجواب الأعضاء الأربعة

،

لـ" كوك" جاء حول ممارسات

،

بسبب تقاسم البيانات الصحية

،

وما إذا كانت هناك ضمانات لاستخدام هذه المعلومات، وما إذا كان

يتوافق مع قوانين حماية المعلومات

،

بالإضافة إلى معرفة تفاصيل عن اتفاقيات

مع الحكومة الفيدرالية لتطوير

.