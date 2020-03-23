أيفون سيخبرك إذا أصبت بفيروس كورونا .. اعرف إزاي





وسيقوم المستخدمون بسؤال Siri عن طريق قول Hey Siri أو Hi Siri أى مرحبا سيرى، هل أنا مصاب بفيروس كورونا ، وسيقوم المساعد الصوتى بالرد عليهم.





وسوف يسأل Siri المستخدمين عما إذا كانوا يعانون من أعراض الفيروس ، مثل الحمى أو السعال الجاف أو ضيق التنفس، وسينصح Siri الأشخاص الذين يقولون إنهم يعانون من أعراض متطرفة أو تهدد الحياة بالتفكير في الاتصال برقم النجدة.





وإذا قال المستخدمون إن أعراضه ليست بالغة الخطورة أو أنها تهدد الحياة، فإن Siri يوجه الأشخاص إلى البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، كما ينصحهم بالاتصال بطبيب إذا أصبحت حالتهم أكثر حدة.





وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن مساعد Siri يمد المستخدمين بتنزيل تطبيقات الحماية من فيروس كورونا من على متجر التطبيقات App Store والتى توفر طرق الوقاية منه، وكيفية التصرف عن بعد ويبدأ في إرسال الإشعارات لهم.



