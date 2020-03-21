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تكنولوجيا

رغم الصعوبات.. أبل تصدر أيفون 12 في هذا التاريخ

السبت 21/مارس/2020 - 10:10 م
رغم الصعوبات.. أبل
رغم الصعوبات.. أبل تصدر أيفون 12 في هذا التاريخ
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ندى على
ذكر تقرير صادر من وكالة بلومبيرج، أن شركة أبل في طريقها لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 التى ستصدر بتقنية 5G ، وذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر العام الحالى، بالرغم من الصعوبات التى تواجهها من بطء الإنتاج بسبب تفشى فيروس كورونا. 

ويأمل المحللون في أن يتم حل مشكلات سلسلة الإمداد بحلول وقت الإصدار، حيث أنه في الشهر الماضي، خفضت شركة أبل توقعات إيراداتها للربع الاول من عام 2020 والذى  سينتهي في مارس الحالى . 

وساعدت المشكلات التى تواجه أبل من انخفاض لسلاسل الإمداد والطلب المنخفض على منتجاتها، من توقعاتها أيضا بانخفاض الإيرادات للربع القادم، وكانت أبلغت شركة أبل المورد الرئيسي لها ، مصنع فوكسكون في الصين، عن أسوأ انخفاض في إيراداتها خلال سبع سنوات وذلك في شهر فبراير الماضى. 

وقامت شركة أبل بإغلاق أكثر من 450 متجرا من متاجرها حول العالم في 21 دولة حتى يوم 27 مارس القادم، وذلك بسبب وباء كورونا.  

وكشفت صحيفة نيويورك بوست أن تجار التجزئة في مدينة نيويورك قد نفدت لديهم كل هواتف أيفون 11، كما أن الشحنات الجديدة من الهواتف لا تتضمن هواتف أيفون 11، والتى تعد أحدث سلسلة هواتف لأبل والتى تم إصدارها العام الماضى . 

وكانت أبل قد قامت، أمس ، بتحديد مشتريات العملاء من هواتف أيفون إلى هاتفين فقط لكل شخص، وذلك عند طلب الشراء على موقعها الإلكترونى. 


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