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تكنولوجيا

بسبب كورونا.. لن يمكنك شراء أكثر من هاتفى أيفون.. تعرف على السبب

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:00 م
كورونا يضرب عمليات
كورونا يضرب عمليات شراء الايفون..صورة من رويترز
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ندى على
ذكرت وكالة رويترز أن شركة أبل قد قامت بتحديد مشتريات العملاء من هواتف أيفون إلى هاتفين فقط لكل شخص، وذلك عند طلب الشراء على موقعها الإلكترونى. 

ويأتى هذا القرار بعد إغلاق شركة أبل لأكثر من 450 متجرا من متاجرها حول العالم في 21 دولة حتى يوم 27 مارس القادم، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكشفت شركة أبل على موقعها الإلكترونى أنه من الممنوع شراء أكثر من هاتفين من نفس موديل هاتف أيفون، وذلك بالنسبة لجميع موديلات هواتفها، وكانت شركة أبل قد اتخذت قرارا مماثل لهذا القرار في عام 2007 عندما ظهرت هواتف أيفون للمرة الأولى، وذلك لمنع الناس من إعادة بيع الهواتف. 

ويعد قرار تحديد الشراء  من شركة انخفاض معدلات الأيدى العاملة في المصانع الصينية الموردة لشركة أبل، وذلك بعد تفشى فيروس كورونا

وانخفضت شحنات عدسات كاميرا iPhone من المورد الرئيسي لعدسات كاميرات هواتف أيفون Genius Electronic  بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث تقلصت الإمدادات بشكل ملحوظ، حيث لن يتم استئناف الإنتاج حتى شهر مايو القادم.

وكان موقع  MacRumors قد ذكر أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى 2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.
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