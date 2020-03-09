تطبيق The Coronavirus App يكشف عدد المصابين بـ فيروس كورونا فى العالم..التفاصيل

يشهد العالم حالة ترقب كبيرة مقترنة بالمخاوف والقلق بسبب تفشى فيروس كورونا الذى يسيطر على عدد كبير من دول العالم، بعد أن وصلت حصيلة الدول التى انتقل إليها فيروس الالتهاب الرئوى المميت إلى أكثر من 94 دولة حول العالم، على رأسها الصين، وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.





ويتابع العالم بحذر شديد التطورات في زيادة أعداد المرضى والمصابين بفيروس كورونا ، ويريد البعض متابعة آخر أخبار انتشار الفيروس وتتبعه، وذكرت مجلة INPUT أفضل التطبيقات التى تساعد على معرفة آخر أخبار الفيروس وانتشاره.





ويعد The Coronavirus App أو تطبيق فيروس كورونا ، من أفضل التطبيقات التى تعرض أخر تطورات الفيروس في جميع أنحاء العالم، ويمد التطبيق المستخدمين بخريطة تفاعلية بها الأرقام الرسمية لحصيلة المصابين و الوفيات بالفيروس، والتى أعلنتها الدول.

ويمكن للمستخدمين في كتابة الدولة التى يريدون معرفة عدد المصابين بها في خانة البحث، وسيظهر لهم عدد المصابين و الوفيات بالإضافة إلى الحالات التى تم شفاتها.









وفي سياق آخر، أعلنت شركة الألعاب Ndemic Creations التى تقوم بتطوير لعبة Plague Inc الوباء التى زاد عدد تحميلها بشكل كبير في الصين، بعد انتشار فيروس كورونا المميت، إلى قيام السلطات الصينية بإزالة تطبيق اللعبة من على متجر App Store لهواتف أيفون في الصين.





ووفقا لموقع Game Spot فإن إدارة الفضاء الإلكترونى الصينية، قررت حذف تطبيق اللعبة من على App Store في الصين، وذلك بسبب أن استراتيجية اللعبة التى تشتمل على محتوى غير قانونى في الصين، حسب قولها.







