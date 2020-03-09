AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تطبيق The Coronavirus App يكشف عدد المصابين بـ فيروس كورونا فى العالم..التفاصيل

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:01 ص
لمتابعة أخر تطورات
لمتابعة أخر تطورات فيروس كورونا.. إليك هذا التطبيق
Advertisements
ندى على
يشهد العالم حالة ترقب كبيرة مقترنة بالمخاوف والقلق بسبب تفشى فيروس كورونا الذى يسيطر على عدد كبير من دول العالم، بعد أن وصلت حصيلة الدول التى انتقل إليها فيروس الالتهاب الرئوى المميت إلى أكثر من 94 دولة حول العالم، على رأسها الصين، وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

ويتابع العالم بحذر شديد التطورات في زيادة أعداد المرضى والمصابين بفيروس كورونا، ويريد البعض متابعة آخر أخبار انتشار الفيروس وتتبعه، وذكرت مجلة INPUT أفضل التطبيقات التى تساعد على معرفة  آخر أخبار الفيروس وانتشاره. 

ويعد The Coronavirus App أو تطبيق فيروس كورونا، من أفضل التطبيقات التى تعرض أخر تطورات الفيروس في جميع أنحاء العالم، ويمد التطبيق المستخدمين بخريطة تفاعلية بها الأرقام الرسمية لحصيلة المصابين و الوفيات بالفيروس، والتى أعلنتها الدول. 
 
ويمكن للمستخدمين في كتابة الدولة التى يريدون معرفة عدد المصابين بها في خانة البحث، وسيظهر لهم عدد المصابين و الوفيات بالإضافة إلى  الحالات التى تم شفاتها.   

ويمكن الدخول على موقع تطبيق The Coronavirus من هنا 

وفي سياق آخر، أعلنت شركة الألعاب Ndemic Creations التى تقوم بتطوير لعبة Plague Inc الوباء التى زاد عدد تحميلها بشكل كبير في الصين، بعد انتشار فيروس كورونا المميت، إلى قيام السلطات الصينية بإزالة تطبيق اللعبة من على متجر App Store لهواتف أيفون في الصين.

ووفقا لموقع Game Spot فإن إدارة الفضاء الإلكترونى الصينية،  قررت حذف تطبيق اللعبة من على App Store في الصين، وذلك بسبب أن استراتيجية اللعبة  التى تشتمل على محتوى غير قانونى في الصين، حسب قولها.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره في الصين.. الملايين يسارعون بتحميل لعبة فيروس كورونا

بسبب كورونا المميت.. الصين توقف خروج أو دخول الحافلات من بكين

شاهد.. الصين تواصل بناء مستشفيين في ووهان لعلاج مصابي كورونا

14380 حالة.. حصيلة فيروس كورونا في العالم حتى الآن

بهتافات "تحيا مصر".. اللحظات الأولى من داخل الطائرة العائدة بالمصريين من الصين

شاهد.. الجيش الصيني ينتقل إلى ووهان لمكافحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وفاة أول مصاب بكورونا.. الصحة: رفض نقله إلى مستشفى العزل

بعد الانفصال.. حكاية 13 شهر زواج بين أنغام وأحمد إبراهيم

حقيقة استدعاء كهربا لقائمة منتخب مصر أمام توجو

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في مصر لـ 55 حالة.. فيديو

أخبار الرياضة.. حقيقة استدعاء كهربا لقائمة منتخب مصر أمام توجو.. رسالة غزل من لاعب كرة قدم لممثلة إباحية

ألماني الجنسية.. عاجل الصحة تعلن وفاة أول حالة إصابة بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة فيديو لصدام حسين يتحدث عن فيروس كورونا منذ سنين.. شاهد

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا