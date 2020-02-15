كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

قامت شركة فيسبوك Facebook بإلغاء مؤتمرها التسويقي العالمي القادم خوفًا من تفشي فيروس كورونا، فقد كان من المقرر عقده في شهر مارس بمركز موسكون في سان فرانسيسكو بحضور 4000 شخص.

وصرح أحد المتحدثين باسم فيسبوك Facebook في بيان لموقع ذا فيرج التقني The Verge: "أولويتنا هي صحة وسلامة فريقنا، لذا بدافع من الحذر الشديد، قمنا بإلغاء قمة التسويق العالمية بسبب مخاطر الصحة العامة المتطورة المرتبطة بفيروس كورونا" .

يأتي إلغاء "فيسبوك" لمؤتمر التسويق العالمي في أعقاب إلغاء " المؤتمر العالمي للمحمول MWC" هذا الأسبوع، حيث كان السبب أيضًا مخاوف من فيروس كورونا.

ففي الأيام التي سبقت إلغاء مؤتمر MWC، انسحب العديد من الموردين بما فيهم إل جي LG، إيركسون Ericsson، نفيديا Nvidia، إنتل Intel، فيفو Vivo، سوني Sony، أمازون Amazon، دوكومو NTT Docomo، سيسكو Cisco، نوكيا Nokia، بي تي BT و HMD، من العرض بسبب مخاوف من تعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.

حيث أصاب فيروس كورونا أكثر من 49 ألف شخص حتى الآن، وتوفي 1338 بسبب المرض، مما نتج عنه تأثيرات عميقة على نطاق صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك إغلاق المتاجر، نقص الإنتاج، وتأخير التصنيع.