AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

السبت 15/فبراير/2020 - 11:00 ص
Facebook vs Coronavirus
Facebook vs Coronavirus
Advertisements
عزة عاطف

قامت شركة فيسبوك Facebook بإلغاء مؤتمرها التسويقي العالمي القادم خوفًا من تفشي فيروس كورونا، فقد كان من المقرر عقده في شهر مارس بمركز موسكون في سان فرانسيسكو بحضور 4000 شخص.

 

وصرح أحد المتحدثين باسم فيسبوك Facebook في بيان لموقع ذا فيرج التقني The Verge: "أولويتنا هي صحة وسلامة فريقنا، لذا بدافع من الحذر الشديد، قمنا بإلغاء قمة التسويق العالمية بسبب مخاطر الصحة العامة المتطورة المرتبطة بفيروس كورونا" .

 

يأتي إلغاء "فيسبوك" لمؤتمر التسويق العالمي في أعقاب إلغاء " المؤتمر العالمي للمحمول MWC" هذا الأسبوع، حيث كان السبب أيضًا مخاوف من فيروس كورونا.

 

ففي الأيام التي سبقت إلغاء مؤتمر MWC، انسحب العديد من الموردين بما فيهم إل جي LG، إيركسون Ericsson، نفيديا Nvidia، إنتل Intel، فيفو Vivo، سوني Sony، أمازون Amazon، دوكومو NTT Docomo، سيسكو Cisco، نوكيا Nokia، بي تي BT و HMD، من العرض بسبب مخاوف من تعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.

 

حيث أصاب فيروس كورونا أكثر من 49 ألف شخص حتى الآن، وتوفي 1338 بسبب المرض، مما نتج عنه تأثيرات عميقة على نطاق صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك إغلاق المتاجر، نقص الإنتاج، وتأخير التصنيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Nokia 2720 Flip تحفة كلاسيكية جديدة .. صور

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد إنسحاب LG و ZTE.. فيروس كورونا يهدد أكبر مؤتمر للتكنولوجيا MWC 2020

بعد اعتذار إنفيديا.. كورونا تهدد المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة ببرشلونة

سامسونج تفكر فى الاعتذار عن مؤتمر الهواتف العالمى بسبب كورونا

Sony وAmazon تعتذران عن مؤتمر برشلونة للهواتف الذكية بسبب كورونا

ترشيحاتنا

3600 ضحية.. فضيحة جديدة لأردوغان وحكومته.. تفاصيل

استدرجني واغتصبني.. إحدى ضحايا طارق رمضان حفيد البنا تكشف تفاصيل صادمة عن جرائمه

قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

انهيار أسعار الذهب والدولار وتراجع النفط.. البرلمان يكشف الأسباب

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

خليط ومشروب طبيعي يخفف آلام العظام والمفاصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

ديشرو.. لوحة فنية تحكي تاريخ أول حاكم للواحات في الدولة القديمة.. فيديو