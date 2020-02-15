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أخبار العالم

وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

السبت 15/فبراير/2020 - 12:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الفرنسية اليوم، السبت، وفاة سائح صيني مصاب بفيروس كورونا.

وتعد هذه الحالة أول تسجيل لوفاة في القارة الأوروبية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت فرنسا، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على أراضيها إلى 11 مع تسجيل 5 حالات جديدة، لافتة إلى أن أحد المصابين الخمسة الجدد بفيروس كورونا مواطن بريطاني.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، أعلنت اليوم تسجيل 2461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و143 وفاة جديدة.

وذكرت وكالة "شينخو"، أن أحدث حالات الشفاء من الفيروس القاتل حدثت اليوم لطفلة تبلغ من العمر 67 يوما.

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