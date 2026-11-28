تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صباح اليوم السبت حملات النظافة الصباحية بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية والقطاعات الحيوية بنطاق أحياء إمبابة والعجوزة والوراق والهرم والطالبية، للوقوف على مستوى الأداء الميداني والتأكد من رفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة العامة.

وشملت الحملات محيط محطة مترو القومية وسكة حديد الصوامع بشارع البوهي بنطاق حي إمبابة، إلى جانب يمين محور ٢٦ يوليو ومنطقة ترعة الزمر ومجمع المدارس وشارع البرجيل بمنطقة أرض اللواء بنطاق حي العجوزة.

كما امتدت الحملات إلى منطقة العجوز ونزلة القومية بنطاق حي الوراق، ومحور عمرو بن العاص والمحولات وشارع ترسا بنطاق أحياء الهرم والطالبية فضلًا عن سوق الجملة ومستشفى الإسراء بشارع ترعة السواحل حيث جرى تكثيف أعمال رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والمناطق المحيطة.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات الصباحية والمسائية وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية بمختلف الأحياء، مع سرعة رفع أي تجمعات للمخلفات وعدم السماح بتراكمها حفاظًا على المظهر الحضاري.