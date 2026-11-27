أصدر محمد نور الدين، سكرتير عام محافظة الجيزة، القرار رقم (1835) لسنة 2026، بإنهاء تعاقد مهندسين مدنيين يعملان بنظام الاستعانة بمدينة أبو النمرس، وذلك بسبب مخالفات بناء.

وجاء القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار المحافظة رقم 245 لسنة 2026 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وبناء على موافقة الدكتور محافظ الجيزة على إنهاء التعاقد.

ونص القرار على إنهاء التعاقد لكل من:

-خالد أشرف حسن أنور – مهندس مدني بنظام الاستعانة في مدينة أبو النمرس.

-محمود فرج عباس عبد الغني – مهندس مدني بنظام الاستعانة في مدينة أبو النمرس.

كما نص القرار على أنه لا يتم إخلاء طرف المذكورين إلا بعد سداد أي مستحقات مالية أو عهد تكون عليهما، كما تتولى الإدارة العامة للموارد البشرية والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.