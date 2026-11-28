أفادت قناة «القناة الأولى المصرية» بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير أوجه مختلفة من الدعم لأسر ضحايا ومتضرري حادث حريق الوراق، إلى جانب التعويضات المالية المقررة.

وأوضحت الوزارة أنه يجري التفاوض على شراء عدد من السيارات من الفئة والنوع نفسيهما، لتعويض المتضررين عن خسائر ممتلكاتهم التي لحقت بهم جراء الحادث.

كما تشمل إجراءات المساندة تقديم شهادات استثمار تتيح توفير عائد مالي مستمر يساعد أسر الضحايا، فضلًا عن تشكيل فريق قانوني لتقديم الخدمات القانونية مجانًا للأسر المتضررة، وتيسير استخراج المستندات والأوراق اللازمة لهم.