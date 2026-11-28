كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في تغطية أخبار وزارة الصحة، آخر تطورات حادث حريق الوراق على الطريق الدائري، موضحًا أن الوزارة انتهت من تحديد هوية 27 من الضحايا من خلال تحليلات الحمض النووي (DNA)، بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعي، في إطار جهود التعرف على الضحايا وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم.

وأوضح ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الإحصائية المحدثة للحادث سجلت 32 حالة وفاة و26 مصابًا، مؤكدًا حرص وزارة الصحة على الشفافية في إعلان أعداد الضحايا والمصابين، وتحديث البيانات وفقًا للمعلومات الرسمية المتاحة.

وأشار إلى أن المصابين جرى توزيعهم على عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى زايد التخصصي ومستشفى الوراق ومستشفى أهل مصر المتخصصة في علاج الحروق، مع استمرار التنسيق الطبي لنقل الحالات الحرجة وتوفير الرعاية اللازمة لها، لافتًا إلى خروج 5 مصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية والتأكد من تماثلهم للشفاء.

وحذر من تداول معلومات مغلوطة بشأن جمع التبرعات لصالح المصابين، مؤكدًا أن مستشفيات وزارة الصحة لا تقبل تبرعات مالية، وأن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى مجانية، داعيًا الراغبين في تقديم المساعدة إلى التبرع بالمستلزمات العينية، مثل المفروشات والبطاطين، بشكل مباشر للمستشفيات.

وفيما يتعلق بسرعة التعامل مع الحادث، أوضح أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحريق خلال 7 دقائق فقط، كما جرى تعزيز الاستجابة بـ37 سيارة إضافية، مشيرًا إلى أن الاستعانة بالإسعاف الطائر أو النهري يخضع لمعايير وضوابط محددة لا تنطبق بالضرورة على جميع حوادث الحرائق.

واختتم مناشدًا الأمانة العامة للصحة النفسية بتكثيف جهودها لتقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين، ومساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية والصدمة الناتجة عن الحادث.