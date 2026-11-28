أعلن عمدة العاصمة الروسية، سيرجي سوبيانين، اليوم /السبت/، تدمير أربع طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو بواسطة منظومات الدفاع الجوي.
وكتب سوبيانين، على قناته بمنصة "ماكس"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "دمرت منظومات الدفاع الجوي، التابعة لوزارة الدفاع، أربع طائرات مسيّرة.. ويعمل المختصون بأجهزة الطوارئ في موقع سقوط الحطام".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن سوبيانين أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 11 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو.
وأفادت "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي دمر منذ المساء 23 طائرة مسيرة.