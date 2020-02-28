الصين تزيل لعبة فيروس كورونا من App Store

أعلنت شركة الألعاب Ndemic Creations التى تقوم بتطوير لعبة Plague Inc "الوباء" التى زاد عدد تحميلها بشكل كبير في الصين، بعد انتشار فيروس كورونا المميت، إلى قيام السلطات الصينية بإزالة تطبيق اللعبة من على متجر App Store لهواتف أيفون في الصين.
ووفقا لموقع Game Spot فإن إدارة الفضاء الإلكترونى الصينية، قررت حذف تطبيق اللعبة من على App Store في الصين، وذلك بسبب أن استراتيجية اللعبة التى تشتمل على محتوى غير قانونى في الصين، حسب قولها.
وتقوم اللعبة على أمر المستخدمين أو اللاعبين بنشر الوباء في العالم خلال اللعبة، وارتفعت عدد مرات تحميلها بشكل هائل في الصين حتى أصبحت من أكثر الألعاب مبيعا.
وتتضمن قواعد لعبة Plague أن يقوم اللاعبون بنشر الفيروس حول العالم، ومنع الحكومات العالمية من السيطرة على الوباء وزيادة أعداد الوفيات، واللاعب الفائز في اللعبة هو الذى يسيطر على العالم من خلال نشر الفيروس بأكبر عدد ممكن من الإصابات.
وقال شركة Ndemic Creations في بيان إن عمر لعبة Plague Inc أو "الوباء" حوالى 8 سنوات ويلعبها أكثر من 130 لاعب حول العالم حتى أصبحت لعبة المحاكاة الأولى حول العالم، واللعبة الشعبية الأشهر في الصين، وهى لعبة ذكاء ومحاكاة معقدة، وتقوم بحث اللاعبين لأن يفكروا ويتعلموا أكثر عن القضايا الصحية الخطيرة.
وأضافت الشركة أنها تسعى جاهدة لمحاولة إيجاد طريقة لاستعادة اللعبة مرة أخرى على التطبيق.