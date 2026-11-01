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مرتب30 ألف.. فرص عمل في شركة أمن وحراسة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مرتب30 ألف.. فرص عمل في شركة أمن وحراسة

فرص عمل للشباب
فرص عمل للشباب
رشا عوني

تسعى وزارة العمل المصرية لتوفير فرص عمل مناسبة في كافة القطاعات، حيث أعلنت عن وظائف جديدة في قطاع الأمن والحراسات، حيث تبدأ الرواتب من 30 ألف جنيه.

وأعلنت وزارة العمل عن توفير حزمة واسعة من فرص العمل الجديدة للشباب بالتعاون مع إحدى كبرى شركات خدمات الأمن والحراسة والصيانة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة وتأهيل الكوادر الوطنية لمختلف التخصصات الفنية والخدمية.

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الوظائف المطلوبة في شركات الأمن والحراسة


• مدير موقع (عدد 1): الفيوم، الراتب 30,000 جنيه، خبرة 5 سنوات.

• مشرف عام (عدد 10): الفيوم والسويس، الراتب من 12,000 إلى 15,000 جنيه، السن من 30 إلى 44 سنة، خبرة 3 سنوات.

•  مشرف فني عام كهرباء (عدد 5): الراتب 12,000 جنيه.

•  فني أول كهرباء (عدد 5): جهد متوسط، الراتب 13,000 جنيه.

• فني أول تكييف (عدد 5): الراتب 15,000 جنيه.

• فني أول ميكانيكا (عدد 5): طلمبات ومولدات، الراتب 14,000 جنيه.

•  فني أول سباكة (عدد 5): الراتب 12,000 جنيه.

•  فني تكييف (عدد 10): الفيوم والسويس، الراتب 9,000 جنيه.

•  فني نجارة (عدد 5): الراتب 9,000 جنيه.

•  فني كهرباء (عدد 5): دمياط، الراتب 9,000 جنيه.

• مشرفو أمن وأفراد أمن (عدد 600): الراتب من 7,000 إلى 9,500 جنيه، السن من 20 إلى 50 سنة، العمل بأكتوبر ومصنع بالعاشر من رمضان والمقطم.

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الشروط ومميزات الوظائف



• المؤهل الدراسي: مؤهل عال أو متوسط.

•  المزايا: توفير وجبات، إقامة، تأمين اجتماعي، تأمين طبي خاص، وزيادة سنوية، بالإضافة إلى 4 أيام راحة.

وتندرج هذه الفرص ضمن نشرة التوظيف التي تصدرها وزارة العمل، في إطار جهودها لتوسيع نطاق التشغيل وربط الباحثين عن العمل باحتياجات شركات القطاع الخاص، مع متابعة جدية فرص العمل المعلنة والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية والحد الأدنى للأجور.

عنوان التقديم على الوظائف

عنوان المقر: 25 أ عمارات العبور - صلاح سالم - بجوار محطة مترو أرض المعارض.

للتواصل والاستفسار: 01228360956 - 01220946209

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