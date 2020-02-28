AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لحين اختراع دواء.. هكذا تستخدم التكنولوجيا فى مواجهة كورونا.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:00 م
لحين اختراع دواء..
لحين اختراع دواء.. الروبوتات والطب الافتراضى حلول تقدمها الت
Advertisements
ندى على

يجتاح العالم قلقا بالغا، إزاء تفشى فيروس كورونا  في عدد كبير من الدول، وانتشاره بشكل يجعله صعب السيطرة، وترفع العديد من الدول حالات التأهب القصوى استعداد للفيروس المميت، وذلك بعد رفع منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ من فترة. 

وتتسارع وتيرة انتشار الفيروس بشكل خطير للغاية، وذلك منذ ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر العام الماضى، وانتشر حتى الآن في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتحتل الصين المرتبة الأولى في أكبر عدد للوفيات والمصابين حول العالم. 

الروبوتات هى الحل 

ومع عدم أى ظهور بوادر أمل في علاج الفيروس حتى الآن، يأمل العديد من العلماء في أن تكون التكنولوجيا هى خط الدفاع الأول والسلاح الذى يمكن أن يحارب انتشار فيروس الالتهاب الرئوى المميت، وذكرت شبكة   CNBC الأمريكية أن الدكتورة روبين ميرفي أستاذ الهندسة وعلوم الكمبيوتر تقول إن الحل الوحيد في أيدى التكنولوجيا، فيما يتعلق بمواجهة كورونا

وأضافت ميرفي أن العالم لابد أن يعتمد على الخبرات السابقة في مواجهة الفيروس، مثل ما حدث مع مواجهة فيروس الإيبولا الذى انتشر في عام 2014 ، حين تم استخدام روبوتات، في إعطاء المرضى للدواء، حيث يمكننا الآن أن نستخدم بعض الطرق الروتينية مع الروبوتات في لمس وتجهيز وإعطاء الدواء للمرضى، بحيث تحد من أسباب العدوى بشكل كبير. 

وتيرة متسارعة في الطب الافتراضي 

وسيلة أخرى يمكن للتكنولوجيا توفيرها لنا في مواجهة الفيروس القاتل، وهى استخدام العلاج عن طريق الطب الافتراضى، ويستخدم  الطب الافتراضى كاميرات من على بعد تقوم بفحص المريض، وتحدد مكان الإصابة أو الخلل، وتتسارع وتيرة العلاج عن طريق الطب الافتراضى، حيث وصلت عملية فحص المصابين في الولايات المتحدة من خلال هذا النوع إلى  حوالى 100 ألف في العام الماضى، بشكل متزايد عن عام 2018، والذى بلغت  عمليات فحص المصابين به إلى حوالى 41 ألف. 

أسلحة قياس الحرارة

وظهرت في الصين تكنولوجيا جديدة تسمى " أسلحة قياس الحرارة "  تقوم باستخدام أجهزة أو مؤشرات لقياس درجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، وانتشرت هذه "الأسلحة"  منذ ظهور الفيروس، وتم استخدامها من قبل العاملين في مجال الصحة لفحص من يتم الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا. 

لحين اختراع دواء.. هكذا تستخدم التكنولوجيا فى مواجهة كورونا.. شاهد
لحين اختراع دواء.. هكذا تستخدم التكنولوجيا فى مواجهة كورونا.. شاهد
لحين اختراع دواء.. هكذا تستخدم التكنولوجيا فى مواجهة كورونا.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا ليس أولها.. قصص أوبئة تفوقت على الحروب وحصدت ملايين الأرواح

مخاوف في السعودية بسبب كورونا.. الطيران المدني تتخذ تدابير احترازية في المطارات.. إجراءات وقائية على الركاب القادمين من الصين.. وتعليمات للحد من انتشار الفيروس

سفارة الصين بالقاهرة: بكين بدأت أبحاث للتوصل إلى دواء لمواجهة فيروس كورونا المميت

الأطباء: فترة حضانة فيروس كورونا في جسم الإنسان أسبوعان.. الامتناع عن إصدار أي قرارات إدارية مضحكة.. وخطاب للصحة لتوفير مستلزمات المكافحة

أفتك الفيروسات.. كورونا المستجد شبح جديد لصناعة الرعب في العالم

الأطباء توضح إجراءات مواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. شيرين رضا تكشف عن علاقتها الجريئة بالرجال

اللهم اصرف عنا الوباء.. أحمد فلوكس يعلن مرضه

خريطة تفاعلية.. حالات الإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا حول العالم

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. علي جمعة يحدد آخر ساعة يستحب تلاوتها فيها

حقيقة وقف إجراءات الحجر الصحي بالموانئ والمطارات المصرية

إصابة أول حيوان أليف بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب المرأة أصغر وأسرع.. جمال شعبان يكشف ٢٠ حقيقة عن "موتور" جسم الإنسان

هناكل إيه النهاردة.. فراخ مشوية في الفرن ولازانيا.. والحلو: تورتة كريب بالشيكولاتة

أسعار سينوفا senova من الوكيل بتحديث اليوم.. صور