مش هدّخل راجل تاني على أولادي.. فادية عبدالغني تكشف محطات من حياتها: رفضت أدوارًا مهمة وأنتظر عملًا يليق بقدراتي الفنية

كشفت الفنانة فادية عبد الغني عن كواليس من حياتها الشخصية والفنية، متحدثة عن أسباب رفضها الزواج مرة أخرى بعد انفصالها، وحرصها على تربية أبنائها، إلى جانب رأيها في الأدوار التي تُعرض عليها حاليًا، وكواليس مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة لدى الجمهور.

ونقلت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصريحات فادية عبد الغني خلال ظهورها في برنامج «الستات»، والتي تحدثت خلالها عن حياتها الشخصية ومشوارها الفني، وكشفت العديد من الأسرار والتفاصيل عن أبرز محطات حياتها.

فادية عبد الغني تكشف سبب رفضها الزواج مجددًا

تحدثت فادية عبد الغني عن قرار عدم الزواج مجددًا بعد انفصالها، مؤكدة أن أبناءها كانوا من أهم الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، إلى جانب مخاوفها من تكرار تجربة الزواج وعدم رغبتها في إدخال رجل جديد إلى حياتهم.

وقالت: «قررت متجوزش بعد انفصالي عشان مدخلش راجل تاني على أولادي»، مشيرة إلى أنها كانت تخشى الدخول في تجربة جديدة قد لا تنجح، مضيفة: «اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي».

وأوضحت الفنانة أنها تزوجت في سن 18 عامًا، معتبرة أن الزواج المبكر ليس أمرًا سهلًا، لأن الفتاة قد لا تكون استمتعت بحياتها أو امتلكت الخبرة الكافية لاختيار شريك حياتها بالشكل المناسب.

وتحدثت عن انفصالها، موضحة أنه جاء بعد سنوات طويلة من الزواج، وكانت ابنتها تبلغ 7 سنوات وابنها 15 عامًا، مؤكدة أنها حرصت على الاهتمام بأبنائها ومتابعتهم، بالتزامن مع التركيز في عملها الفني، دون أن تفضل العمل على مسؤولياتها تجاههما.

وأضافت أن أبناءها تزوجوا وأصبح لديها أحفاد، لكنها ترى أن الوحدة أمر صعب، لذلك تحرص على ملء وقتها بالأنشطة التي تحبها، وعلى رأسها التفصيل والخياطة، مؤكدة أنها لا تحب الجلوس دون عمل.

فادية عبد الغني: نفسي بتعز عليا والأدوار المعروضة عليا مش بتضيف لي

وعن أعمالها الفنية في الفترة الحالية، أعربت فادية عبد الغني عن عدم رضاها عن بعض الأدوار التي تُعرض عليها، مؤكدة أنها تتطلع إلى المشاركة في عمل يمنحها مساحة لإظهار قدراتها التمثيلية.

وقالت: «بيتعرض عليا أعمال بس بحس إني الممثل البركة، دور مفيهوش أي إضافة، ونفسي بتعز عليا أوي وبتضايق لأن قدراتي أكبر من كده».

وأضافت أنها تنتظر الدور الذي يضيف إلى رصيدها الفني، قائلة: «أنا في انتظارك مليت.. أنا في انتظار الدور اللي يضيف للي عملته حاجة، يضيف لي ما ياخدش من رصيدي».

وأشارت إلى أن الفنانين الأكبر سنًا يمتلكون خبرات وتجارب إنسانية تستحق أن تُقدم في أعمال فنية، متسائلة عن أسباب قلة الأدوار المكتوبة لهذه الفئة، رغم تعدد القضايا والمشكلات التي يمكن تناولها من خلال شخصياتهم.

وأكدت أنها تتمنى الحصول على فرصة فنية مناسبة تستطيع من خلالها تقديم أداء مختلف واستغلال طاقاتها التمثيلية.

سبب رفض فادية عبد الغني المشاركة في فيلم «معالي الوزير»

وكشفت فادية عبد الغني عن رفضها المشاركة في فيلم «معالي الوزير» أمام الفنان الراحل أحمد زكي، موضحة أن سبب الرفض كان متعلقًا بأحد المشاهد التي لم تكن مناسبة لها، وفقًا لرؤيتها لطبيعة الأدوار التي اعتاد الجمهور مشاهدتها فيها.

وأوضحت أنها لم تكن ترغب في تقديم مشاهد قد تتعارض مع الصورة الفنية التي تكونت لدى الجمهور عنها على مدار سنوات عملها.

كواليس ضرب نهال عنبر في مسلسل «العصيان»

وتطرقت الفنانة إلى كواليس مشاركتها في مسلسل «العصيان»، كاشفة عن موقف جمعها بالفنانة نهال عنبر خلال تصوير أحد المشاهد.

وقالت إنها فاجأت نهال عنبر بالضرب خلال المشهد، رغم أن الأمر لم يكن متفقًا عليه مسبقًا، موضحة أن رد فعل الأخيرة جاء عفويًا، إذ ردت عليها بلكمة في عينها، وهو ما جعل الموقف يبدو طريفًا خلال التصوير.

كما تحدثت عن تفاصيل بناء شخصيتها في المسلسل، موضحة أنها تخيلت شكل الشخصية ورسمت ملامحها بنفسها، وطلبت من مصفف الشعر استخدام باروكة توحي بأن شعر الشخصية مصبوغ بالحناء باللون الأحمر.

وأضافت أنها لم تكتفِ بتقديم الشخصية كما كُتبت على الورق، بل حاولت إضافة تفاصيل إنسانية إليها، من خلال المزج بين الطيبة واللؤم والفطرة البسيطة، بما يتناسب مع طبيعة الشخصية التي قدمتها.

«المال والبنون» نقطة التحول في مشوار فادية عبد الغني

واستعادت فادية عبد الغني بداياتها الفنية، مؤكدة أن التمثيل كان حلمًا يراودها منذ الطفولة، وأنها كانت تحب المشاركة في الأنشطة المسرحية خلال دراستها، كما كانت تتخيل نفسها مكان بطلات المسرحيات التي تشاهدها مع أسرتها.

وأوضحت أن دخولها المجال الفني جاء بالصدفة، بعدما كانت تزور صديقات لها يعملن مهندسات ديكور في التلفزيون، وهناك التقت المخرج أحمد بدر الدين، الذي رشحها للمشاركة في دور صغير إلى جانب الفنانة ليلى طاهر والفنان أشرف عبد الغفور في أحد الأعمال الدرامية.

وأشارت إلى أنها لم تكن تمتلك الخبرة الكافية في بداياتها، لكنها تطورت تدريجيًا، خاصة بعد مشاركتها في مسلسل «على هامش السيرة»، الذي حظي أداؤها فيه بإشادة، وشجعها المخرج على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث حصلت على المركز الأول على دفعتها.

وأكدت أن مسلسل «المال والبنون» كان من أبرز المحطات التي أظهرت موهبتها للجمهور وساهمت في انتشارها الفني.

كما تحدثت عن مشاركتها في مسلسل «الحاج متولي»، موضحة أن دورها لم يتجاوز أربع حلقات، لكنها وافقت عليه بسبب تأثير الشخصية وأهميتها داخل الأحداث.

فادية عبد الغني تتحدث عن الحب والزواج وكواليس «نصف ربيع الآخر»

وتحدثت فادية عبد الغني عن مفهوم الحب واستمراره، معتبرة أن العشرة الطيبة هي الأساس الحقيقي لاستمرار العلاقات، وأن انتهاء العشرة قد يؤدي إلى انتهاء المشاعر التي جمعت الطرفين.

كما استرجعت دورها في مسلسل «نصف ربيع الآخر»، موضحة أن تصرفات شخصيتها كانت منطقية في إطار علاقتهامز بزوجها ربيع، الذي قدمه الفنان يحيى الفخراني، مشيرة إلى أن طبيعة الشخصية كانت مرتبطة بكونها زوجة رجل يتمتع بالاحترام ويحب أسرته.

واختتمت الفنانة حديثها بالتأكيد على رغبتها في العودة إلى الشاشة من خلال عمل فني مميز، يمنحها مساحة لتقديم قدراتها ويضيف إلى مسيرتها، معربة عن أملها في أن تحظى الشخصيات الأكبر سنًا باهتمام أكبر من الكُتاب وصناع الدراما.