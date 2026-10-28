إبراهيم فايق: لو اسم محمد صلاح كان «صلاح كين» كان كسب الكرة الذهبية

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق معايير اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن النجم المصري محمد صلاح كان يستحق التتويج بالجائزة أكثر من مرة خلال مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا وراء عدم حصوله عليها.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في أكثر من مناسبة، مضيفًا: «لو البالون دور فيها عدل كان محمد صلاح كسبها أكتر من مرة، وإحنا عارفين السبب بس مش هنقول ليه».

وأضاف: «لو كان اسمه بالإنجليزي غير محمد كان الوضع اختلف، لو اسمه صلاح كين كان كسب بالون دور»، في إشارة إلى اعتقاده بأن اسم اللاعب وهويته قد يؤثران في فرصه للفوز بالجائزة.

ويأتي حديث إبراهيم فايق في ظل الجدل المستمر حول فرص محمد صلاح في المنافسة على الكرة الذهبية، بعدما قدم النجم المصري مستويات مميزة مع الأندية التي لعب لها، وحقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية خلال مسيرته الاحترافية.

هاري كين يحصد الكرة الذهبية 2026

وشهد حفل النسخة السبعين من جوائز الكرة الذهبية، وفقًا للمعلومات الواردة، تتويج هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونخ الألماني، بالجائزة لعام 2026، في حفل أُقيم بالعاصمة البريطانية لندن على مسرح لندن بالاديوم.

وقدّم الحفل النجم الفرنسي تييري هنري والإعلامية البريطانية كيت سكوت، فيما جاء تنظيمه في لندن احتفاءً بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، وتكريمًا للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يفوز بها عام 1956.

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه كريستيانو رونالدو بـ5 مرات، وسط استمرار النقاش حول أحقية النجوم الحاليين والسابقين في حصد الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.