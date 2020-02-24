AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. علماء يابانيون يخترعون روبوت شبيه بالطفل ويشعر بالألم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:15 ص
علماء يابانيون يخترعون
علماء يابانيون يخترعون روبوت شبيه بالطفل ويشعر بالألم
Advertisements
ندى على
ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن مجموعة من العلماء اليابانيين قامت  بصنع إنسان آلى شبيه بالأطفال قادر على الشعور بالألم. 

وقال العلماء اليابانيون إن العصر الذى سيتعايش فيه البشر مع الروبوتات ليس عصرا بعيدا، ويأمل فريق علماء جامعة أوساكا بقيادة البروفيسور مينورو أسادا بمجتمع تكافلى يستطيع فيه البشر والروبوتات من التعايش جنبا إلى جنب مثل نسخة فيلم Blade Runner  الذى صدر في عام 1982 . 

وفيلم Blade Runner هو فيلم خيال علمي أمريكي يصور الفيلم نسخة ديستوبيا عن لوس أنجلوس في نوفمبر 2019، حيث يتم تصنيع روبوتات عضوية معدلة وراثيًا تدعى replicants "ربليكانت" لا يمكن تمييزها بصريًا من البشر البالغين.
وتم تضمين نظام عصبى  للمس و الألم  داخل الروبوت حتى يستطيع الروبوت بالشعور باللمس والألم وكذلك الإحساس بالألم  في الآخرين. 

وتعد فكرة الأبحاث القائمة على تصنيع روبوتات شبيه بالإنسان فكرة قديمة ويتم العمل عليها منذ عدة سنوات، ولكن ما قام به فريق جامعة علماء أوساكا اليابانية هو محاولة صنعهم لروبوت يشعر بالمعاناة الإنسانية. 

ويتكون الروبوت من رأس تشبه الإنسان مع مخ بعمل بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى يحتوى على مستشعر يستطيع أن يكتشف الفرق بين اللمس برفق واللمس بطريقة قاسية ويظهر ذلك عن طريق استجابة تظهر على وجهه. 

شاهد.. علماء يابانيون يخترعون روبوت شبيه بالطفل ويشعر بالألم
شاهد.. علماء يابانيون يخترعون روبوت شبيه بالطفل ويشعر بالألم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الروبوت صوفيا: نستطيع القيام بما يرفض الإنسان القيام به بجودة عالية

الروبوت صوفيا في حضور الرئيس السيسي: تعلم الأخلاق البشرية أهم أهدافي

ماذا قالت الروبوت صوفيا عن مصر ومنتدى شباب العالم؟.. شاهد

صوفيا ضيف دائم في المؤتمرات الدولية.. تعرف على الروبوت شبيه الإنسان

نشر روبوتات بالمستشفيات.. الصين تواجه فيروس كورونا داخل مدينة ووهان

ترشيحاتنا

أقل من 48 ساعة وتفتح أبواب السماء.. البحوث الإسلامية: 5 ليال يستجيب الله فيها الدعاء

تحذير هام من الأرصاد بخصوص طقس اليوم الاثنين | اعرف التفاصيل

تركي آل الشيخ يعلق على قرارات الأهلي ضد اتحاد الكرة.. شاهد

أحمد سامي: تفكير لاعبي الأهلي في الثأر أمام صن داونز سيؤثر على الناحية الفنية

دعاء الفرج والرزق.. يفرج الله همك ويجلب لك الرزق

الأهلي يعلق على انسحاب الزمالك.. الخطيب يكشف حقيقة فيديوهات السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين