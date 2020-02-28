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أخبار العالم

الصين: فيروس كورونا لا يعرف حدودا ويجب على جميع الأطراف التعاون لمكافحته

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أكدت الصين اليوم /الجمعة/ أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لا يعرف حدودا، وأن مختلف الأطراف بحاجة إلى التعاون لمكافحته واحتوائه.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم، تعليقا على البيان الرئاسي الصادر عن الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني والذي أشار فيه إلى أنه سيتعاون مع جميع الدول المتضررة من الفيروس.

وأعرب جيان عن شكر بلاده للدعم القيم الذي قدمته لها جميع الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي، للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، ورغبتها في العمل مع الأطراف كافة لمواجهة التحديات.

وأوضح أن الأطراف المشاركة في الاجتماع، الذي عقد في ظل معركة المجتمع الدولي ضد تفشي الفيروس، أثنت على التدابير الحاسمة والقوية التي اتخذتها الصين، وأسهمت بشكل فعال في منع انتشار الفيروس على نطاق واسع.
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