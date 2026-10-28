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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | قافلة طبية مجانية.. فعاليات المتتدى الأفروآسيوى.. وورشة لقانون العمل.. وتكريم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية.. وإنقاذ طرف مريض من البتر

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. كان من أهمها : 

 

محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية لمجلس الوزراء بكوم أمبو
 

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد أعمال القافلة الطبية المجانية المتكاملة، الموفدة من اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية ، والتى تم تنظيمها بمركز طب أسرة رعاية الطفل بمدينة كوم أمبو على مدار يومين لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين .

محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل للتعريف بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
 

افتتح المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، ورشة العمل التعريفية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتى تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة العمل، بقيادة الوزير حسن رداد، بهدف التعريف بآليات تطبيق أحكام القانون، ورفع الوعى لدى مديرى ومسئولى الموارد البشرية بالشركات العاملة بنطاق المحافظة بما يسهم فى تطوير بيئة العمل وتحسين كفاءة الأداء المؤسسى.

تكريم محافظ أسوان أثناء مشاركته فى فعاليات المنتدى الأفروآسيوى للإبداع والتكنولوجيا فى نسخته السابعة
 

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الأفروآسيوى للإبداع والتكنولوجيا فى نسخته السابعة ، والذى يشهد مشاركة نحو 450 طالباً وطالبة من 13 دولة عربية وإفريقية وآسيوية فى إطار دعم الإبتكار وتنمية قدرات الشباب وتعزيز أواصر التعاون والتبادل المعرفى بين دول القارتين.


جهود متنوعة 

محافظ أسوان يكرم الفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
 

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكريم أصحاب المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة لعام 2026 بإجمالى 13 فائزاً ، فضلاً عن تكريم فريق العمل القائم على المبادرة بالمحافظة .

1046 حالة في يومين.. قافلة طبية مجانية بأسوان ترصد 75 حالة تحتاج إلى جراحات
 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود القافلة الطبية المجانية المتكاملة بمركز طب أسرة رعاية الطفل بكوم أمبو ، والتى تنظمها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية .

نجاح فريق جراحة الأوعية الدموية في إنقاذ طرف مريض من البتر بجامعة أسوان
 

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالدور المتميز الذي تقوم به الفرق الطبية التابعة لمستشفيات جامعة أسوان ، وخاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة ، وهو ما تجسد فى نجاح فريق قسم جراحة الأوعية الدموية فى إنقاذ طرف مريض كان مهدداً بالبتر ، بعد معاناته من ضيق شديد بشريان الحوض وانسداد كامل لشريان الفخذ وأول الشريان المأبضى (ما خلف الركبة) .

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