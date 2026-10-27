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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح فريق جراحة الأوعية الدموية في إنقاذ طرف مريض من البتر بجامعة أسوان

جهود طبية
جهود طبية
محمد عبد الفتاح

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالدور المتميز الذي تقوم به الفرق الطبية التابعة لمستشفيات جامعة أسوان ، وخاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة ، وهو ما تجسد فى نجاح فريق قسم جراحة الأوعية الدموية فى إنقاذ طرف مريض كان مهدداً بالبتر ، بعد معاناته من ضيق شديد بشريان الحوض وانسداد كامل لشريان الفخذ وأول الشريان المأبضى (ما خلف الركبة) .

تدخل جراحى عاجل وإنقاذ حياة المريض من الخطر

وتعتبر مثل هذه الحالات لا تحتمل الانتظار، حيث إن كل دقيقة تمر تعنى خطراً أكبر على الطرف وتهديداً مباشراً لحياة المريض ، وأنه بعد تقييم دقيق للحالة أجرى الفريق الطبى التدخل اللازم لإعادة تدفق الدم وإنقاذ الطرف من البتر، حيث نجحت العملية بفضل الله وتوفيقه.

فريق طبي متميز ورعاية متكاملة برعاية القيادات الجامعية

وتم إجراء العملية برعاية الدكتور محمد مصطفى القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان ، والدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.

وضم فريق العمل بقسم جراحة الأوعية الدموية كلاً من: الدكتور علي جلال والدكتور أحمد خلف أستاذا جراحة الأوعية الدموية، والدكتور عبد الهادى حسين مدرس مساعد بالقسم، والدكتور زكريا محمد طبيب بالقسم ، والطبيب المساعد أسماء أحمد ناشد طبيب مقيم بالقسم ، بينما ضم فريق التمريض إلهام كمال مشرفة التمريض ، وعبد الله عبد العزيز ، وعمر محمد ، علاوة على فنى الأشعة محمد رمضان .

رسالة إنسانية ورعاية متخصصة لأبناء أسوان وجنوب الصعيد

وترتكز رسالة هذا العمل فى أنه خلف كل عملية إنقاذ طرف، إنسان كان يخشى أن يفقد ساقه وأسرة كانت تدعو ألا تعود إلى البيت بغير نتيجة ، وفى هذه اللحظات الحرجة لا يكون التدخل مجرد إجراء طبى بل هو يد تمتد لتحمى حياة وتمنح أملاً جديداً ، لتؤكد مستشفيات جامعة أسوان استمرارها فى تقديم رعاية متخصصة لأبناء أسوان وجنوب الصعيد بفضل كوادرها المؤهلة وإمكاناتها المتقدمة.

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