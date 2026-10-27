محافظ أسوان يكرم الفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكريم أصحاب المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة لعام 2026 بإجمالى 13 فائزاً ، فضلاً عن تكريم فريق العمل القائم على المبادرة بالمحافظة .

ويأتى ذلك من أجل دعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف عز الدين عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والمهندسة أسماء محمود مدير الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة .

إشادة بأهمية المبادرة ودورها فى الإبتكار

وأكد محافظ أسوان على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى تشجيع الإبتكار وتنفيذ مشروعات تراعى الأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية بما يسهم فى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية ، مشيداً بالدور الحيوي للمبادرة كمنصة مهمة لإكتشاف ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض تجاربهم القابلة للتطبيق والتوسع .

جهود متنوعة

دعوة لمواصلة العمل وتشجيع الاقتصاد الأخضر

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على نشر الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في المشروعات التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد وتدعم الاستدامة وتفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال والحلول الذكية .

إقبال ملحوظ واختيار 13 مشروعاً من بين 320 تقدموا للمبادرة

وشهدت الدورة الرابعة لعام 2026 من المبادرة إقبالاً ملحوظاً حيث تقدم للتنافس 320 مشروعاً ، خضعت لعمليات التقييم وفقاً للمعايير المحددة ، وأسفرت النتائج عن تصعيد 25 مشروعاً انطبقت عليها المعايير ، وصولاً إلى اختيار 13 مشروعاً فائزاً ، تم تكريم أصحابها خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الذى إستضافته مدينة الأقصر تقديراً لجهودهم وإسهامات مشروعاتهم في دعم الاستدامة.