محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية لمجلس الوزراء بكوم أمبو

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد أعمال القافلة الطبية المجانية المتكاملة، الموفدة من اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية ، والتى تم تنظيمها بمركز طب أسرة رعاية الطفل بمدينة كوم أمبو على مدار يومين لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين .

ويأتى ذلك من أجل توفير الرعاية الصحية للمواطنين ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

إشادة بالدور الوطنى والإنسانى للقافلة

وقدم محافظ أسوان شكره للقائمين على تنفيذ القافلة من اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمتابعة وإشراف من رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية، وفريق العمل من المتطوعين تقديراً لدورهم الوطنى والإنسانى فى توفير الرعاية الطبية والعلاجية للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية.

جهود متنوعة

جاء ذلك بحضور خالد محمد الحسينى مدير المكتب الفنى لمساعد الأمين العام للشئون الطبية، والدكتور محمد مصطفى المصلحى منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدنى ومشرف القافلة ، والدكتور محمد نشأت رئيس قطاع جنوب الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ومحمد حمدى رئيس قسم القوافل الطبية ببنك الشفاء المصرى ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، واللواء سمير البلاصى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو .

القوافل تستكمل فعالياتها بكوم أمبو وإدفو على مدار 4 أيام

وتُنفذ فعاليات القوافل الطبية بمركزى رعاية الطفل فى كوم أمبو وإدفو على مدار أربعة أيام، حيث إستضافت مدينة كوم أمبو القافلة يومى 26 و27 أكتوبر الجارى، على أن تُستكمل الفعاليات بمركز إدفو يومى 28 و29 أكتوبر ، وجارى التنسيق مع اللجنة الطبية العليا لتنظيم قافلتين طبيتين جديدتين خلال الأيام القادمة إحداهما بمركز نصر النوبة ، والأخرى بأحد المناطق النائية بهدف توسيع نطاق الإستفادة من الخدمات الطبية المجانية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين .

تخصصات طبية متنوعة وإضافة تنظيم الأسرة لخفض معدلات المواليد

وتشمل الخدمات الطبية تخصصات الرمد والعظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب تنظيم الأسرة، الذى جرى إضافته بناءً على توجيهات محافظ أسوان، استجابةً لإحتياجات المواطنين، ودعماً لجهود التوعية بالصحة الإنجابية والعمل على خفض معدلات المواليد .