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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | افتتاح للمنتدى الأفروآسيوي.. وغلق لمحطات وقود.. وضبط مخالفات مواد بترولية.. وزيارة للمدارس وإزالة للتعديات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 26/102/026 أحداث متنوعة .

فقد افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات المنتدى الأفروآسيوى للإبتكار والتكنولوجيا فى نسخته الدولية السابعة ، وذلك بمشاركة عدد من الملحقين الثقافيين بصحبة نحو 500 طالب وطالبة من 13 دولة وهى السعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن وفلسطين وماليزيا والجزائر وتركمانستان وبنجلاديش والصين وتونس وبوركينافاسو ومصر .

جاء ذلك فى إطار الحرص على دعم مجالات الإبتكار والتكنولوجيا وإحتضان الفعاليات الدولية التى تعزز مكانة أسوان كمركز إقليمي ودولي للتنمية المستدامة والشباب ، وبحضور الدكتورة مروة عمارة رئيس المنتدى ، واللواء محمد عبد العظيم ، والعميد وسام صبرى مساعدا وزير الشباب والرياضة ، فضلاً عن الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وفريق العمل من منسقى المنتدى . 

https://www.elbalad.news/7156675

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بغلق 4 محطات لتعبئة المواد البترولية ، لقيام أصحابها والقائمين على تشغيلها بالتلاعب فى بيع كميات الوقود المخصصة لها من البنزين والسولار بداية من أول نوفمبر المقبل ، مؤكداً ضرورة إحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، والتصدى بكل حزم لأى ممارسات غير مشروعة تستهدف التلاعب فى الحصص المقررة أو الإضرار بحقوق المواطنين .


https://www.elbalad.news/7156546

جهود متنوعة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومنافذ تداول المواد البترولية للحفاظ على حقوق الدولة فى السلع الإستراتيجية المدعمة ، والتصدى لكافة صور التلاعب أو التهريب أو الإحتكار ، ومنع حجب هذه السلع عن المواطنين أو الإتجار بها خارج الأطر القانونية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.


https://www.elbalad.news/7156574

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، خلال جولاته الميدانية الصباحية ، وجود عدد من المبانى المخالفة بإمتداد منطقة الإسكان المميز وحى العقاد بنطاق حى جنوب مدينة أسوان .


https://www.elbalad.news/7156659

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان زيارة مفاجئة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإبتدائية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ، والتعرف على إحتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع .


https://www.elbalad.news/7156665

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