أخبار أسوان | افتتاح للمنتدى الأفروآسيوي.. وغلق لمحطات وقود.. وضبط مخالفات مواد بترولية.. وزيارة للمدارس وإزالة للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 26/102/026 أحداث متنوعة .

فقد افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات المنتدى الأفروآسيوى للإبتكار والتكنولوجيا فى نسخته الدولية السابعة ، وذلك بمشاركة عدد من الملحقين الثقافيين بصحبة نحو 500 طالب وطالبة من 13 دولة وهى السعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن وفلسطين وماليزيا والجزائر وتركمانستان وبنجلاديش والصين وتونس وبوركينافاسو ومصر .

جاء ذلك فى إطار الحرص على دعم مجالات الإبتكار والتكنولوجيا وإحتضان الفعاليات الدولية التى تعزز مكانة أسوان كمركز إقليمي ودولي للتنمية المستدامة والشباب ، وبحضور الدكتورة مروة عمارة رئيس المنتدى ، واللواء محمد عبد العظيم ، والعميد وسام صبرى مساعدا وزير الشباب والرياضة ، فضلاً عن الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وفريق العمل من منسقى المنتدى .

https://www.elbalad.news/7156675

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بغلق 4 محطات لتعبئة المواد البترولية ، لقيام أصحابها والقائمين على تشغيلها بالتلاعب فى بيع كميات الوقود المخصصة لها من البنزين والسولار بداية من أول نوفمبر المقبل ، مؤكداً ضرورة إحكام الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، والتصدى بكل حزم لأى ممارسات غير مشروعة تستهدف التلاعب فى الحصص المقررة أو الإضرار بحقوق المواطنين .



https://www.elbalad.news/7156546

جهود متنوعة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومنافذ تداول المواد البترولية للحفاظ على حقوق الدولة فى السلع الإستراتيجية المدعمة ، والتصدى لكافة صور التلاعب أو التهريب أو الإحتكار ، ومنع حجب هذه السلع عن المواطنين أو الإتجار بها خارج الأطر القانونية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



https://www.elbalad.news/7156574

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، خلال جولاته الميدانية الصباحية ، وجود عدد من المبانى المخالفة بإمتداد منطقة الإسكان المميز وحى العقاد بنطاق حى جنوب مدينة أسوان .



https://www.elbalad.news/7156659

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان زيارة مفاجئة لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإبتدائية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ، والتعرف على إحتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع .



https://www.elbalad.news/7156665