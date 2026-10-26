محافظ أسوان يفتتح فعاليات النسخة الدولية السابعة للمنتدى الأفروآسيوي للابتكار

افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات المنتدى الأفروآسيوى للإبتكار والتكنولوجيا فى نسخته الدولية السابعة ، وذلك بمشاركة عدد من الملحقين الثقافيين بصحبة نحو 500 طالب وطالبة من 13 دولة وهى السعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن وفلسطين وماليزيا والجزائر وتركمانستان وبنجلاديش والصين وتونس وبوركينافاسو ومصر .

جاء ذلك فى إطار الحرص على دعم مجالات الإبتكار والتكنولوجيا وإحتضان الفعاليات الدولية التى تعزز مكانة أسوان كمركز إقليمي ودولي للتنمية المستدامة والشباب ، وبحضور الددكتورة مروة عمارة رئيس المنتدى ، واللواء محمد عبد العظيم ، والعميد وسام صبرى مساعدا وزير الشباب والرياضة ، فضلاً عن الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وفريق العمل من منسقى المنتدى .

أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية

رحب المهندس عمرو لاشين بإستضافة هذا المنتدى على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مما يؤكد إحتضانها لمثل هذه الفعاليات ، ويعزز من دورها بوصفها منصة للتلاقى بين العقول المبدعة وحاضنة للأفكار الخلاقة ، ونقطة إنطلاق نحو شراكات جديدة تخدم أهداف التنمية والتقدم .

الدور المحورى لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ورؤية أسوان 2040

وأضاف المحافظ بأن ذلك يؤكد على الدور المحورى للمبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، وهو الذى يأتى متواكباً مع رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، لأن بناء العقول المبدعة هو الأساس لبناء دولة قوية وقادرة على المنافسة ، موضحاً بأن التعاون والتقارب بين القارتين الإفريقية والآسيوية يمتلك مقومات كبيرة لتحقيق نهضة تنموية مشتركة فى ظل ما تزخر به القارتان من طاقات بشرية شابة، وإمكانات إقتصادية متنوعة وثروات ثقافية وحضارية عريقة .

24 مسابقة دولية تجمع 179 فريقاً فى مجالات التكنولوجيا والإبتكار

يتم تنفيذ فعاليات المنتدى على مدار 5 أيام ، ويشهد التنافس بين 179 فريق بالمرحلة العمرية من سن 5 إلى 25 سنة ، وذلك فى 24 مسابقة دولية تضم مجالات الذكاء الإصطناعى والروبورتات والأمن السيبرانى والإبتكار وريادة الأعمال ، ويتم إجراء أعمال التحكيم ، ليعقب ذلك إعلان النتائج والفائزين ، ويتضمن برنامج الفعاليات زيارة للشباب المشارك للمعالم السياحية والمناطق الأثرية داخل عروس المشاتى للتعرف عن قرب على روعة الحضارة المصرية على جدران المعابد ، ووسط الطبيعة الخلابة والساحرة .

تواصل محافظة أسوان جهودها لترسيخ مكانتها كعاصمة للشباب الأفريقى من خلال إحتضان المبادرات والمنصات العلمية التي تدعم الإبداع والإبتكار والتكنولوجيا، وتستثمر فى رأس المال البشرى ، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة والتنمية بين القارتين الأفريقية والآسيوية.