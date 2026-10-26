سفارة فلسطين بالقاهرة تبحث مع الأونروا تعزيز التعاون المشترك

استقبل القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير ناجي الناجي، اليوم الاثنين، رئيسة مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القاهرة، سحر الجوبري، بمقر السفارة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وأطلع الناجي الجبوري على تطورات الأوضاع الإنسانية في فلسطين، في ظل استمرار ممارسات الاحتلال والعدوان على قطاع غزة، وما خلّفته من تداعيات كارثية على حياة الفلسطينيين، ولا سيما اللاجئين منهم، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتزايد الضغوط على الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، إلى جانب التحديات المرتبطة بإيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

دعم ولاية الأونروا وتمكينها

وأكد الناجي حرص القيادة والدبلوماسية الفلسطينية على مواصلة التحذير، في مختلف المحافل الدولية، من المحاولات الرامية إلى تقليص دور الأونروا وتقويض ولايتها، وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي مناطق اللجوء.

وأشار إلى دعوة الرئيس محمود عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى مواصلة دعم ولاية الأونروا وتمكينها من أداء مهامها، باعتبارها وكالة أممية لا غنى عنها إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. وشدد كذلك على ضرورة توفير الحماية لمقار الوكالة ومنشآتها، باعتبارها منشآت تابعة للأمم المتحدة، بما يستوجب احترام حرمتها وضمان حمايتها وفقًا للقانون الدولي.

من جانبها، ثمّنت الجبوري اللقاء، وأشادت بمستوى التنسيق القائم بين مكتب الأونروا في القاهرة وسفارة دولة فلسطين، مؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز الجهود الرامية إلى تلبية احتياجاتهم الإنسانية، وتطوير آليات التنسيق بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.