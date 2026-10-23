وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان منع انفجار المواجهة الإقليمية.. وإشادة مصرية بمواقف لندن تجاه فلسطين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة 23 أكتوبر، "إيد ميليباند"، وزير خارجية المملكة المتحدة، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للآلية الرباعية (R4)، التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مع مجموعة الدول الأوروبية الأربع (E4)، التي تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية.

أشار السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين ناقشا باستفاضة مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، مؤكداً ضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، والعمل على كسر الجمود الراهن في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بما يمهد لاستئناف الحوار والتوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة. واتفق الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال جهود خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، كما أعربا عن رفضهما وإدانتهما للاعتداءات على المملكة العربية السعودية، مع الدعوة لوقفها بشكل فوري.

فيما يخص القضية الفلسطينية، أشاد الوزير عبد العاطي بالمسار الإيجابي الذي اتخذته المواقف البريطانية إزاء القضية الفلسطينية، والذي تُوِّج بالاعتراف بدولة فلسطين وافتتاح سفارة لها في لندن. كما أعرب عن ترحيبه بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وتقديم بعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.