وزير الخارجية لـ«TRT»: مصر ترفض مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٣ أكتوبر، حوارا إعلاميا مع قناة TRT التركية، على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماعات الآلية الرباعية R4 التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، والاجتماع الوزاري المشترك للآلية مع مجموعة الدول الأوروبية الأربع (E4)، التي تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في ظل الاهتمام الإعلامي الواسع بهذه الاجتماعات.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ركز خلال الحوار على الجهود المصرية لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر، مؤكدا إدانة الاعتداءات على دول الخليج، وكذلك الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، ومشددا على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع.

كما أكد الوزير عبد العاطي ضرورة العمل على بلورة منظومة أمنية إقليمية، بالتوافق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة الشركاء الإقليميين.

وشدد وزير الخارجية على أن القضية الفلسطينية تظل قلب الصراع بالمنطقة، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين دون التوصل لتسوية عادلة وشاملة.

كما تم تناول الوزير عبد العاطي التطورات بمنطقة شرق المتوسط، حيث جدد رفض مصر القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكداً أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر. كما اضاف أنه يتعين الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف.