الأوضاع في المنطقة ومكافحة الفساد.. تفاصل مكالمة وزير الخارجية السعودي مع فلسطين وقبرص وألمانيا

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال، وفقا وكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والجهود المبذولة لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب “الشيخ” عن إدانة دولة فلسطين الكاملة لأي عدوان يستهدف أمن المملكة واستقرارها، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

في سياق آخر.. بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يوهان فاديفول، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرى خلال الاتصالين بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة وسلامتها في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

على صعيد آخر.. وقَّعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وجمهورية كازاخستان، ممثلة في لجنة الأمن القومي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه مثّل المملكة في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب الكازاخستاني رئيس لجنة الأمن القومي إرميك صاغميبايف.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطَّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تجربة جمهورية كازاخستان في ذات المجال.