وزير خارجية أرمينيا: التوقيع الفوري على اتفاق السلام مع أذربيجان يمثل التزاما سياسيا للحكومة

أكد وزير الخارجية والتجارة الدولية الأرميني أرارات ميرزويان /اليوم الخميس/ أن التوقيع الفوري على اتفاقية السلام المقترحة بالأحرف الأولى مع أذربيجان يمثل التزاما سياسيا راسخا للحكومة الأرمينية، مشيرا إلى رغبة بلاده في إتمام هذا الوثيقة بأسرع وقت ممكن لما لها من دور في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وشدد ميرزويان خلال اجتماع لمجلس الوزراء على أن الحكومة الأرمينية تريد رؤية هذه الاتفاقية موقعة في أقرب وقت، لافتا إلى أنه لاحظ اهتماما كبيرا بهذا الملف خلال المناقشات البرلمانية التي جرت بالأمس.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية.

كما تطرق إلى ملف فتح خطوط الاتصالات الإقليمية والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع طريق ترامب للسلام والازدهار، مُشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية والممرات الإقليمية لا يقتصر على المنفعة الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليلعب دورا ومهمة أساسية في تعزيز وترسيخ أسس السلام في المنطقة.